Médicos Sin Fronteras propone crear unidades de descongestión y mando único

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha ofrecido al Gobierno su experiencia en crisis humanitarias y propone "un cambio de mentalidad" en la gestión contra la expansión del coronavirus, con un mando único COVID-19 en cada hospital que implemente las medidas que se acuerden, la división de hospitales "limpios y sucios" en los lugares en que aún pueda hacerse e implantar "unidades de descongestión" de las urgencias.

Para MSF, en situaciones de emergencia como es el escenario actual "la gestión debe ser nacional pero de ejecución local, por cada hospital; es precisa una gestión rápida, no puede ser que haya tantos intermediarios y que cueste tanto mover los recursos", ha explicado a Efe Paula Farias, coordinadora de Emergencias.

"No vale solo con poner en marcha más recursos sino gestionarlo de otra manera" y con mando único, ha añadido la especialista: "Se deben gestionar las camas UCI de manera central, no puede ser que haya hospitales con camas y otros no".

Esta oenegé, acostumbrada a desarrollar su labor sanitaria en países con sistemas desbordados por crisis humanitarias, propone descolapsar las urgencias creando "unidades de descongestión" cerca de los centros sanitarios, tipo hospitales de campaña, en las que se deriven los pacientes positivos desde las urgencias, "aquellos a los que no se puede dar el alta todavía, pero que necesitan menos cuidados que un paciente en peores condiciones, que se quedarían en los hospitales".

Médicos Sin Fronteras ya ha ayudado a montar esas unidades de "descarga" en Alcalá de Henares y Leganés y ha detectado que es prioritario hacerlo también en el Doce de Octubre y Vallecas, "próximos puntos de colapso", todos ellos en la Comunidad de Madrid, aunque está haciendo informes sobre la situación de otros hospitales de España.

"Diseñamos las propuestas, lo ponemos en marcha, toda la logística y la estructura, y enseñamos a funcionar como hospital de campaña", ofrece Farias.

Además, en las ciudades en las que se esté a tiempo, sugiere separar los hospitales "limpios y sucios" para reducir los contagios: cuando en las urgencias de los hospitales "limpios" se identifique un paciente COVID-19, se derivará a los centros "sucios" donde se aplicarían circuitos diferentes.

En ciudades como Madrid ya no podría hacerse porque el sistema está colapsado. Respecto al mano único COVID de cada hospital,sería la autoridad para implementar los protocolos y cualquier medida que decida la autoridad central.

"Hay que enfocar todo en la disminución de los contagios y salvar vidas, eso se está haciendo a nivel social con las personas en sus casas, pero también hay que disminuir los contagios en los hospitales; están fallando las medidas de control hospitalario", concluye. EFE