Médicos Primaria denuncian que varias autonomías contratan recién licenciados

Médicos de Atención Primaria han denunciado este miércoles que varias comunidades autónomas como Andalucía, Canarias, Castilla-León y Cataluña están contratando a recién licenciados para trabajar en algunos centros de salud y en algunos servicios de urgencia.

Lo ha asegurado el portavoz del Foro de Médicos de Atención Primaria y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Salvador Tranche, tras reunirse con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, quien ha presentado un plan para impulsar la Atención Primaria.

Tranche, que ha recalcado la "situación de crispación enorme y agotamiento de los profesionales" de Atención Primaria por la "sobresaturación" de las consultas y la falta de recursos, ha querido denunciar "explícitamente" que algunas comunidades estén contratando "de forma legal o alegal" a médicos que terminaron la carrera en julio pasado y no tienen ninguna especialidad.

"Entiendo que es una situación desesperada porque no hay recursos, pero porque no haya recursos no te saltes la ley y pongas en riesgo la seguridad del paciente", ha argumentado Tranche.

Para trabajar en el sistema público hay que tener una especialidad, ha recordado.

Por otra lado, Tranche ha lamentado que "desde 2017 el PIB dedicado a Sanidad esté por debajo del 6 % o que en médicos de familia estemos dos puntos por debajo de la media europea; necesitamos un médico más por cada 10.000 ciudadanos", ha aseverado.