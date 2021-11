Médicos piden actuar frente al cambio climático: "Estamos en código rojo"

La Asociación Española de Pediatría (AEP) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) han pedido a los políticos y a los profesionales de la salud "actuar con determinación y rapidez" frente al cambio climático, advirtiendo de que "estamos en código rojo".

"Todos las cifras que manejamos médicos y científicos en todo el planeta nos hacen estar tremendamente preocupados", ha alertado Juan Antonio Ortega, coordinador del comité de salud medioambiental de la AEP, que ha añadido que las consecuencias del calentamiento global "nos van a abocar a una situación de crisis más profunda y duradera que la covid".

En una rueda de prensa conjunta ofrecida este viernes por ambas asociaciones, han exigido a todos los agentes "luchar" para que la temperatura no suba más de 1,5 grados, ya que "por cada décima que se incremente va a haber mucho sufrimiento en la salud y la vida de las personas", por lo que llaman a "firmar un nuevo contrato social con la naturaleza".

Un tercio de las muertes relacionadas con la contaminación atmosférica se deben a combustibles fósiles, lo que supone más de un millón de personas en todo el mundo.

"El 70% de las enfermedades crónicas se pueden prevenir en las primeras dos décadas de vida", ha añadido Ortega, para quien es necesario incorporar la cartera de "servicios de la naturaleza" a la de servicios de salud.

Es por esto que ambas asociaciones piden "liderazgo y determinación" para reducir un 42 % las emisiones de CO2 de cara al años 2030.

"Solamente la contaminación del aire mata a siete millones de personas cada año", ha añadido Salvador Tranche, presidente de la semFYC, que ha pedido a todos los profesionales "interioricen esta preocupación" y recomienden en las consultas una dieta más equilibrada basada en productos de proximidad y cambiar los hábitos de transporte.

Los profesionales han asegurado que en un futuro próximo "todos nuestros enfermos tendrán su huella de carbono personal y será un indicador de salud", para lo que proponen una especie de aplicación móvil que sirva para "enlazar la salud de las personas con la del planeta".

Desde las asociaciones consideran "básico y fundamental" un plan de formación medioambiental para los profesionales de la salud y crear puestos nuevos, como los gestores medioambientales, en los centros sanitarios.

Ortega ha explicado que el contacto y las experiencias con la naturaleza mejoran la calidad de vida de los enfermos crónicos y ha recomendado a los ciudadanos optar por "una dieta más vegetariana", ya que al año se producen en el mundo 900.000 muertes por un exceso de carne roja.

Tranche ha pedido que no ocurra como en los primeros momentos de la crisis de la covid y que "no infravaloremos los efectos de la crisis climática", para la que no va a haber soluciones inmediatas como la que supone la vacuna contra la pandemia.