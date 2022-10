Médicos jóvenes advierten de que el "incumplimiento" de derechos y la "precariedad" provocará "fuga masiva de cerebros"

Los representantes de los médicos jóvenes de España han advertido de que el "incumplimiento" de derechos laborales y la "precariedad" provocará una "fuga masiva de cerebros".

Así se han manifestado con motivo de una Asamblea extraordinaria celebrada durante los días 14 y 15 de octubre en Valencia, donde se ha concluido que la prioridad de trabajo para los próximos meses por parte de este colectivo es la de "velar por el respeto de los derechos laborales de los médicos residentes y los médicos jóvenes, una cuestión pendiente en nuestro país y que es clave para retención del talento médico en España".

"En toda Europa existe un problema de falta de médicos, por lo que otros países están comenzando a ofrecer contratos y condiciones cada vez mejores, con el objetivo de retener y atraer el talento médico de otros países", ha comentado el doctor Álvaro Cerame, psiquiatra madrileño y miembro de la Comisión Ejecutiva de la European Junior Doctors (EJD), la asociación europea que representa a todos los médicos jóvenes de Europa.

Cerame ha lamentado que en España "aún estamos debatiendo si se cumple o no la ley y te permiten realizar un descanso obligatorio tras 24 horas de trabajo, es un sin sentido". "Es urgente que los responsables políticos se tomen en serio el cumplimiento de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo de los médicos jóvenes, o el futuro médico de nuestro país, no va en buen camino", ha aseverado.

Para ahondar en esta situación, los representantes de médicos jóvenes han presentado en la Asamblea los resultados preliminares de su estudio sobre el cumplimiento de los descansos obligatorios tras las guardias, que refleja un panorama con diferencias de cumplimiento por comunidades autónomas y especialidades. La presentación de este estudio completo, junto con una serie de recomendaciones y advertencias para las administraciones, está prevista para finales de año en la sede del Consejo General de Médicos.

"Los médicos jóvenes tenemos claro que la situación no puede seguir así. Ya en 2021 se produjeron movilizaciones en comunidades como Madrid, Murcia o Valencia, y si las condiciones de trabajo no mejoran y los médicos jóvenes no entendemos que vivimos en un país donde se valora la fuerza médica a través de elementos tan sencillos como es el respeto a sus derechos laborales, es indiscutible que habrá más movilizaciones o una fuga masiva de ceberos a otros países de Europa", ha explicado Domingo A. Sánchez, representante nacional de médicos jóvenes y promoción de empleo del Consejo General de Médicos (CGCOM).