Médicos interinos de Madrid piden ayuda a Feijóo para consolidar sus plazas

Las plataformas de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), Médicos y Facultativos no fijos de Madrid y SomosUrgencias, han escrito al líder nacional del PP, Alberto Nuñez Feijóo, y a la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, para pedir "su intercesión" en el "conflicto grave" que mantienen con la Comunidad de Madrid.

En sendas cartas, piden a estos políticos "su ayuda" para realizar "un proceso extraordinario de consolidación" de médicos que "llevan 15-20 años encadenando contratos", dado que tanto Feijóo como Pastor ya mediaron en 2001 en "un conflicto estatal de características similares", según las recientes misivas a las que ha tenido acceso Efe.

La tasa de temporalidad "cercana al 55 %" en los hospitales es fruto de veinte años con escasas convocatorias de oposiciones "tanto en número como en plazas o incluso nulas en algunas especialidades", y muchos médicos han "encadenado contratos temporales o interinos" mientras "acumulaban años de experiencia" y de "subespecialización en áreas de trabajo específicas", explican.

Según estas asociaciones, dos semanas antes de aprobarse la Ley estatal 20/2021 de 28 de diciembre para reducir la temporalidad en el empleo público, la Comunidad de Madrid publicó el 14 de diciembre varias Ofertas de Empleo Público (OPE) estándares, es decir, con exámenes teóricos, omitiendo la posibilidad de una consolidación "por concurso de méritos" que prevé la ley estatal.

En concreto, esta ley fruto de la exigencia desde la UE de reducir la temporalidad "plantea un concurso de méritos para aquellos temporales en fraude de ley de más de cinco años", contratados antes del 1 de enero de 2016, mientras que para los profesionales "con 3-5 años en fraude de ley" se establece un concurso-oposición pero "con fase de oposición no eliminatoria" para acceder a la plaza.

Desde enero, las negociaciones con la consejería de Sanidad madrileña para paralizar las OPE convocadas "han sido nulas a pesar de nuestros intentos", enviando cartas al consejero Enrique Ruiz Escudero y a la directora de Recursos Humanos Raquel Sampedro, así como a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"No solo no hemos recibido contestación a ninguna de dichas cartas ni por parte de la presidenta, ni del consejero, ni de la directora general de Recursos Humanos", sino que además, en las sucesivas mesas sectoriales, la Consejería "no proporciona los datos reales de temporalidad a los sindicatos", añaden.

Por ello, apelan ahora a Feijóo que era "secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y presidente del Insalud a finales de los 90", así como a Ana Pastor que fue la ministra de Sanidad "que validó las pruebas de consolidación extraordinaria" hechas por el Insalud mediante concurso de méritos.

"Solicitamos a la Consejería de Sanidad la paralización de las OPE en curso hasta que se resuelva cuáles son las personas que pueden entrar en ese concurso de méritos excepcional", ya que están en marcha "más de 600 impugnaciones a estas convocatorias en fase de contencioso, así como múltiples denuncias para reclamar fijeza".

También piden "un espacio de negociación con la consejería" y concluyen deseando que la intercesión, tanto de Feijóo como de Pastor "sea lo más fructífera posible y que se llegue a un acuerdo que nos evite tener que avanzar en movilizaciones", según ambas cartas fechadas el 31 de marzo y el 5 de abril respectivamente. EFE

jlc/jnr/fg