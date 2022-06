Médicos de Familia ven un "espanto" su sustitución por enfermeras en Madrid

El presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Antonio Fernández-Pro, ha tildado este miércoles de "desfachatez y espanto" el protocolo de Madrid que deja en manos de las enfermeras el mando de los centros de salud cuando no haya un médico de familia.

En rueda de prensa para presentar el XXVIII congreso nacional de la SEMG, en el que participan más de 4.800 profesionales, Fernandez-Pro ha avanzado que, en el transcurso del congreso que se desarrollará hasta el 11 de junio, la sociedad que preside consensuará una respuesta al protocolo "sinsentido" difundido por la Comunidad de Madrid, contestación que previsiblemente se traducirá en un manifiesto de rechazo.

"¿Qué hay que hacer en un centro de salud sin médicos?, ¿es que alguien se subiría a un avión sin piloto?", se ha preguntado el presidente nacional de la SEMG ante este protocolo, que ha calificado de "kafkiano".

Fernández-Pro ha considerado que el congreso será de manera improvisada un foro de debate también para este asunto y se ha comprometido a recabar una respuesta conjunta de los médicos de familia, en los próximos días.

El presidente de la SEMG también se ha preguntado "¿quien es capaz de hacer estas normas?, ¿quien es el responsable?" y ha pedido "poner un poco de cordura" y cuando hay un problema "se busque una solución, y no SE prescinda, como en este caso, de los especialistas en Medicina de familia".

NINGUN MÉDICO DE FAMILIA SE CREE AL CONSEJO INTERTERRITORIAL

Fernánez-Pro también ha aprovechado para hacer un diagnóstico de la Atención Primaria que, dependiendo de una zona u otra, ha resumido en unas pocas palabras: "está mal o peor".

Y ha admitido que mientras no cambien las condiciones laborales del médico de familia, no se le ofrezca estabilidad económica y conciliación familiar, "la solución no existe".

Respecto al plan de acción para la Atención Primaria que se llevará al próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, según ha anunciado esta semana Sanidad, Fernández-Pro ha sido tajante y ha afirmado que "ningún médico de familia se cree al Consejo Interterritorial".

Fernánez-Pro ha recordado que este plan lleva ya un retraso de dos o tres meses por una "disarmonía autonómica", según el Ministerio, ya que al parecer las comunidades autónomas no han presentado en plazo sus propuestas.

El presidente de la SEMG ha insistido en que no se cree el conjunto de medidas urgentes que, en teoría, se tenían que poner en marcha en el mes de abril porque la medicina de familia lleva años acumulando demoras y retrasos. Y seguirá así "hasta que esto aguante", ha vaticinado.