Médicos de familia piden medios para detectar casos y material de protección

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha reclamado este lunes disponer de pruebas diagnósticas para detectar casos positivos de coronavirus, así como medios de protección adecuados para prevenir posibles contagios.

En un comunicado, la SEMG celebra que "por fin" el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refiriera ayer al papel de la Atención Primaria en la futura fase de desescalada, porque será clave, dijo, en la transición tanto en la detección precoz de casos como en el seguimiento de casos leves que tengan que ser sometidos a aislamiento.

En este sentido, la SEMG recalca que para poder detectar y conocer la realidad de los casos de contagios en cada región, "no solo basta con anunciarlo" sino que es necesario "de una vez por todas" que la Atención Primaria disponga "de las herramientas adecuadas y tenga acceso pruebas diagnósticas para poder hacerlo".

Asegura que este material "ha estado ausente y sigue ausente" en la mayoría de los centros asistenciales, principalmente, los test masivos de detección.

Sobre estos test, la SEMG considera que "desde que se prometieron" podrían haber permitido aislar ya los posibles casos, y evitar la propagación de contagios con tanta rapidez.

Por otra parte, subraya que el personal de los centros de salud sigue sin disponer de los medios de protección adecuados, no solo en consulta, también para la atención domiciliaria, lo que, a juicio de la SEMG, ha provocado que los profesionales se hayan contagiado y, sin saberlo, hayan infectado a sus propios pacientes.

"Un fonendo y una mascarilla quirúrgica no es la dotación más adecuada. De seguir así, los casos de infectados por COVID-19 no solo no se estabilizarán sino que seguirán en aumento", sostiene la SEMG.

Destaca que durante la pandemia, los profesionales de Atención Primaria han adaptado su trabajo a la nueva situación para no dejar desatendidos a sus pacientes, principalmente a los crónicos pero al "haber estado ausentes" del discurso político y mediático, de cara a la población "es como si su personal hubiese estado de manos cruzadas".

"Anuncios como el de ayer ignoran todo lo que el primer nivel lleva haciendo hasta ahora", indica la SEMG, que añade que la mayoría de los profesionales fallecidos por coronavirus son médicos de familia.

"Reclamamos, una vez que más, que se reconozca el trabajo de la Atención Primaria en el abordaje de esta crisis, se proteja a sus profesionales y se dote de los recursos necesarios para desempeñar su trabajo en las condiciones adecuadas a la pandemia que vivimos", concluye la SEMG. EFE