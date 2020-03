Médicos de Familia piden a Madrid atención en centros de salud

La Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha criticado el desplazamiento de médicos de la Atención Primaria (AP) al hospital de campaña de Ifema y ha pedido a la Comunidad de Madrid, entre otras medidas, que mantenga abiertos los centros de salud.

La SEMG ha remitido este lunes una nota de prensa en la que conmina a la Comunidad de Madrid a cambiar de orientación la estrategia de abordaje de la pandemia de coronavirus con esta medida y otras como dotar de equipos de protección adecuados a todos los profesionales.

En su nota, la SEMG dice que los ciudadanos madrileños están "pagando" el "claro error" del diseño de la actuación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en la pandemia del coronavirus, centrada en una visión hospitalaria de la patología.

"Esta visión hospitalocentrista ha llevado a olvidar la necesaria actuación de la Salud Pública y la Atención Primaria en el abordaje de una pandemia", dicen los médicos.

Y piden que desde el primer nivel de atención pueda realizarse el diagnóstico y el abordaje terapéutico, que también se ha visto limitado por la escasez de fármacos en toda España, pero solo para la Atención Primaria.

El hospital de campaña 'Arca de Noé' instalado en el recinto ferial de Ifema, de Madrid, recibe pacientes con coronavirus con perfil de "menor gravedad" con el propósito planteado por la Sanidad madrileña de descongestionar los centros hospitalarios de la capital.

La SEMG critica que la limitación de la capacidad diagnóstica en AP "está generando dudas en los madrileños: no entienden que no se les realice la prueba diagnóstica si no se acude al hospital o a centros privados, lo que provoca una vez más una mayor afluencia a estos".

El viernes pasado, el Colegio de Médicos de Madrid dijo que no consideraba "acertado" cerrar los centros de salud para reubicar a sus sanitarios en el hospital de Ifema, una reducción de personal en Atención Primaria que también calificó de "insostenible" la Asociación para la Defensa de la Sanidad (ADSP).

Esta mañana, el consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha acusado al Colegio de Médicos de "poner palos en las ruedas" en la gestión del coronavirus con su crítica al detrimento de la Atención Primaria por el traslado de profesionales al hospital de Ifema. EFE

