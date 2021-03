Médicos españoles se unen en la iniciativa 'Que no cuenten conmigo' para denunciar la ley de la eutanasia

Profesionales de la salud de toda España se han sumado a la iniciativa 'que no cuenten conmigo', para denunciar la entrada en vigor de la ley de la eutanasia, aprobada en el Congreso hace unas jornadas. A través de pequeñas frases, los médicos que aparecen en esta pieza narran los motivos por los que esta ley letal no es buena para la sociedad. "Médicos de España nos hemos unido para decir que no queremos que la muerte se medicalice, ni que nos obliguen a ir en contra de nuestra profesión".

En este sentido, los expertos señalan que se trata de una ley que echa por tierra su trabajo: "La ley de eutanasia que está en trámite echa por tierra todo el trabajo que hacemos para cuidar de personas". "Está ley atenta contra nuestra profesión, es una ley humillante que nos desprecia".

También defienden que la eutanasia no puede estar contemplada desde el punto de vista médico: "La eutanasia no es un acto médico. Además es completamente contraria a nuestro código deontológico". "La Asociación Médica Mundial también se ha manifestado, de forma repetida, en contra de la eutanasia. La eutanasia va en contra del acto médico". "Por eso queremos dejar claro que los médicos estamos en contra de querer matar a los pacientes, por mucho que se empeñen en justificarlo en nombre de una falsa compasión". "Resulta increíble pensar que han sacado una ley que nos involucre a los profesionales sanitarios sin contar con nosotros, ni escucharnos".

En este punto han señalado que es una ley que no beneficia al paciente. "No hace más libre al paciente, al contrario, ejerce una presión sutil para decirle que es una carga para la sociedad y para la familia y que su deber es quitarse la vida". "Sacar esta ley en el transcurso de una pandemia como la que hemos vivido es como mínimo inoportuno. Nos aplaudían por salvar vidas y ahora nos piden que hagamos como de verdugos". "No va a ayudar a las personas que más sufren, al contrario, va a distorsionar la relación clínica".

En otro orden, también han lamentado que para su redacción no se ha contado con la opinión de los profesionales médicos. "No han querido escuchar a los profesionales de la salud al redactar esta ley. Si no nos escuchan a nosotros, ¿a quién escuchan?"

Por último han solicitado que se humanice la medicina, ya que es una herramienta de ayuda para todos: "Los enfermos incurables no son incuidables. Debemos acabar con el sufrimiento, pero no con el que sufre". "Humanicemos la medicina, estamos aquí para mejorar la vida de las personas, no para acabar con ellas".