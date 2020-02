Médicos y enfermeros urgen reunirse con Illa y avisan de que si no atiende sus demandas "no descartan nada"

El Foro Profesional Sanitario, en el que participan representantes de médicos y enfermeros, se ha reunido este martes para instar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a reunirse cuanto antes, como así lo establece el Pacto por la Calidad y la Sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, firmado en julio de 2013, y ha avisado de que si no lo hace y, por ende, no atiende a sus demandas "no descartan nada".

El encuentro mantenido es, por tanto, una "provocación" hacia el Ministerio de Sanidad, como así lo ha calificado el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, ya que a pesar de que en el acuerdo se estable que el foro debe reunirse dos veces al año, sólo se ha reunido en una ocasión.

"Nos falta el 50 por ciento del foro, es decir, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Pero nos hemos reunido para escenificar el compromiso y la lealtad con la sanidad de los profesionales sanitarios", ha aseverado Romero, para cuestionar si el hecho de que las reuniones del foro no hayan tenido continuidad se ha debido a la "inestabilidad" política de los últimos años o a la "voluntad política" para reunirse.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez-Raya, quien, tras reconocer no entender los motivos por los que el Ministerio de Sanidad no convoque al foro, ha asegurado que los profesionales sanitarios van a seguir reuniéndose porque es "importante" para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

"La sanidad tiene suficientes problemas para juntarnos y no estar esperando a que la Administración se digne a recibirnos. No obstante, vamos a mandar una petición a Sanidad para que nos escuche ya que, por ahora, no se ha escuchado ninguna de nuestras reivindicaciones como por ejemplo, la necesidad de aumentar los recursos o la de mejorar la formación de los sanitarios y el acceso al SNS", ha apostillado el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Gabriel del Pozo.

Finalmente, el presidente del sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha reiterado que no se puede estar "más tiempo" en una situación de "inactividad" del foro, si bien ha mostrado su deseo de que el Ministerio de Sanidad se reúna con ellos por el "bien de la sanidad" en España.