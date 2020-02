Médicos y enfermeros denuncian el "caos" de la sanidad en las cárceles

Sindicatos médicos y enfermeros han denunciado este miércoles el "absoluto caos" de la sanidad en los centros penitenciarios, que funcionan como "reinos de taifas" y en los que la falta de profesionales ha llevado a practicar una medicina de "casa de socorro", con derivaciones a urgencias.

Ante esta situación, en la que los principales afectados son los internos, que "no solo están condenados a la privación de libertad, sino también a la privación de asistencia sanitaria", la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería Satse no descartan llevar a cabo acciones de presión, como una huelga, si no son atendidas sus reivindicaciones.

Así lo han señalado tanto el presidente de CESM, Gabriel del Pozo, como el de Satse, Manuel Cascos, en rueda de prensa, en la que han expuesto la situación de los profesionales que trabajan en la sanidad penitenciaria, cuya competencia sigue pendiente de traspasarse a las comunidades autónomas 17 años después de que se recogiese en la Ley de calidad y cohesión del sistema sanitario.

La transferencia de esta competencia -que solo tienen asumida Cataluña y País Vasco- es, a juicio de los sindicatos, la principal solución a un "problema grave que se arrastra desde hace tiempo", pero para ello debe ir aparejada de dotación presupuestaria suficiente, ha dicho Del Pozo.

Ahora mismo hay 220 médicos para una población reclusa constante de 50.000 personas y otras 20.000 de manera rotatoria y faltan por cubrir otras 220 plazas (el 50 % del total). Además, el 90 % de estos profesionales tiene más de 50 años y un 30 % de ellos podrían ya jubilarse.

"Va a ser un absoluto caos en unos meses", ha asegurado Pedro Antonio Martínez, médico de prisiones, quien ha incidido en que "en muchos casos" se realiza una atención de urgencia con derivaciones a los hospitales, lo que genera un sobrecoste.

"Una cama en un hospital un día cuesta más que un médico un mes", ha subrayado este profesional.

La situación varía de unos centros penitenciarios a otros, pues hay algunos que no tienen ningún médico y contratan a uno durante tres horas, tres días a la semana; otros no disponen de un profesional por las tardes ni nadie de guardia la mitad del mes, con lo que la carga de trabajo se traslada muchas veces a los enfermeros.

Un colectivo que también soporta "la desidia y el desinterés de las administraciones públicas", ha apuntado Cascos, quien ha dicho que los 500 profesionales de enfermería que trabajan en centros penitenciarios suponen una 'ratio' de 1 por cada cien internos, que, además, tienen que asumir responsabilidades que no les corresponden.

"La enfermería penitenciaria se ha convertido en superviviente de su propia existencia. Es un barco a la deriva", ha alertado Lourdes Piñel, enfermera de prisiones.

Los sindicatos han hecho hincapié en que a la falta de profesionales hay que sumar las diferencias retributivas respecto a los que trabajan en el Sistema Nacional de Salud: 1.500 euros al mes menos en el caso de los médicos y 600 en el de los enfermeros, lo que hace que los puestos no sean atractivos para los licenciados.

Hace unos días, ambos sindicatos han remitido cartas de manera conjunta a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Sanidad, Salvador Illa, y Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para ofrecer su disposición al diálogo, que si no se atiende les llevará a tomar las decisiones que consideren oportunas, sin descartar la huelga. EFE