Médicos y enfermeras se concentran por el colapso de Urgencias en Logroño

Alrededor de cuatrocientas personas, principalmente profesionales sanitarios, han secundado este lunes la concentración convocada frente al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño para llamar la atención sobre la situación del servicio, que según denuncian se encuentra saturado al carecer de medios materiales y humanos para responder a la demanda asistencial.

La concentración se ha desarrollado en las puertas del servicio, don decenas de sus profesionales presentes, junto a familiares y pacientes y varias ambulancias en fila, como en las que en los últimos días algunos pacientes han llegado a esperar hasta seis horas a ser atendidos.

Varios de los presentes han portado pancartas contra los recortes en sanidad, por el fortalecimiento de la sanidad pública y con lemas como "Los recortes matan" o "Por una atención digna".

La portavoz de los convocantes, Ana Pérez, ha afirmado que desde hace días pasan por "una situación que no nos hubiéramos imaginado" en la que "hay una gran afluencia de personas con la que no podemos, no damos el servicio que nos gustaría y la calidad asistencial está bajo mínimos".

De hecho, ha afirmado que se han visto obligados a mantener a enfermos en las ambulancias en las que van a Urgencias durante horas y ha asegurado que la acumulación de pacientes y acompañantes en la sala de espera, aseguran, impide garantizar su seguridad sanitaria ante la COVID. EFE

