Médicos del SUMMA en huelga piden diálogo para solucionar problemas urgentes

Los médicos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), en su segundo día de huelga indefinida con unos servicios mínimos del 100 %, aseguran que "no pueden más" con la sobrecarga asistencial al tener al 20 % de sus compañeros de baja, y piden diálogo para "solucionar urgentemente problemas que no pueden esperar".

Así lo han reclamado este martes en una concentración en la que portaban carteles de "Stop maltrato médico" y "Más médicos, menos sobrecarga", frente a la sede del SUMMA, donde han leído un manifiesto.

"Somos el servicio mejor valorado por los madrileños y muy maltratado por nuestra Gerencia. Los médicos del SUMMA 112 no podemos más. Tenemos al 20 % de los compañeros de baja y una tremenda incapacidad de la Administración para cubrir los puestos de médicos", afirman en el documento.

Las plazas sin cubrir suponen "una enorme sobrecarga sobre los otros dispositivos que están en activo. Nadie quiere trabajar en el SUMMA 112. Ejemplo de ello es la última convocatoria de efectivos donde de 35 interinos solicitados solo se incorporaron tres".

"No podemos seguir trabajando en estas condiciones laborales tan precarias donde no se nos conceden vacaciones voluntarias; no se nos considera trabajadores nocturnos; no se cubren las bajas de nuestros compañeros; no se nos facilita una salida digna cuando cumplimos una edad y no se nos hace ni tan siquiera PCR periódicas en plena pandemia", aseguran.

"Durante toda la pandemia hemos dado el máximo, hemos caído enfermos, algunos han fallecido, y no queremos que vuelva a repetirse. Por ello, pedimos a la Consejería de Sanidad de Madrid que se siente con nosotros y solucione urgentemente problemas que no pueden esperar más", reclaman.

Con esta huelga, convocada por el sindicato Amyts, pretenden cambiar la situación para que "los médicos vengan a trabajar al SUMMA 112, y que los madrileños tengan una asistencia digna y de calidad".

Los huelguistas también piden "acabar con las UVI (móviles) sin médicos y con la sobrecarga dramática", además de reabrir los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) que están cerrados porque "no hay médicos suficientes", continúa el manifiesto.

Según el sindicato de médicos Amyts, la Consejería de Sanidad "no ha cedido en cuestiones claves como cubrir el 100 % de la plantilla orgánica, la realización de PCR a los trabajadores de forma periódica o poder disfrutar de 15 días de elección voluntaria de vacaciones".