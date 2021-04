Médicos atención primaria de Madrid: pluses de 12 euros por hora doblada

Los médicos de familia madrileños que trabajen más horas en los centros de salud, afectados por la falta de profesionales, vuelven a cobrar desde esta semana "un plus de 120 euros brutos por siete horas, que se queda en 86 euros netos, es decir 12,2 euros la hora, igual que una asistenta", según denuncia el sindicato de médicos Amyts.

Con agendas de más de cincuenta pacientes diarios, "70-80 de media" y más de cien en algunos centros la pasada Navidad, "es imposible acabar la jornada habiendo atendido a todos cada día".

"No hay más remedio que exceder la jornada", dada la escasez de médicos y pediatras y las plazas sin cubrir, comenta a Efe la doctora Silvia Durán, de Amyts.

Por este motivo explica que negociaron con la Consejería de Sanidad, tras la huelga de Atención Primaria de septiembre pasado, "la posibilidad de doblar la jornada a un coste de 200 euros brutos por cuatro horas, 50 la hora", lo que consideraban entonces "una retribución justa".

De esta forma, "atraían a médicos de otros niveles asistenciales a doblar en Atención Primaria, desde los Servicios de Atención Rural (SAR), del Summa e incluso de hospitales", añade la delegada sindical.

Pero este importe "solo lo autorizaron por un tiempo limitado, desde Navidad al 9 de abril" y esta semana "vuelven a pagar 86 euros brutos por siete horas".

"Médicos que ya tenían contratados los doblajes han dicho que no van a venir", ha dicho a Efe la doctora.

Por su parte, el doctor Alfonso López se ha mostrado contrario a que "un médico trabaje once horas diarias", ya que es algo que "se puede hacer puntualmente, porque no hay suplentes o durante una crisis coyuntural" pero no como una forma de "solucionar la papeleta" a la administración.

"Si nadie doblase, la Comunidad se vería obligada a hacer algo, potenciar la Atención Primaria y ofrecer mejores contratos para que los médicos no se vayan de Madrid. No se puede jugar con la salud de los pacientes ni con la salud de los médicos", ha comentado en declaraciones a Efe. EFE