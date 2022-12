Médicos andaluces harán huelga indefinida si no mejoran las condiciones

Médicos y pediatras de atención primaria comenzarán una huelga indefinida a mediados de enero si no mejoran las condiciones en los centros de salud andaluces, según ha anunciado este miércoles el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP).

"Los médicos de familia y pediatras de atención primaria llevamos años sobrepasados y no encontramos una respuesta adecuada a las necesidades que tenemos", ha explicado a EFE la presidenta del SMP, Carmen González, quien ha asegurado que si no consiguen reunirse con la Consejería de Salud antes de enero y no les ofrecen propuestas concretas y con plazos, convocarán la huelga indefinida.

Según González, consideran que ha llegado el momento de solucionar la "mala" situación de la atención primaria, ya que, aunque los políticos llevan años diciendo que van a implementar medidas para mejorar la situación de la sanidad, no se está consiguiendo.

La presidenta del sindicato ha asegurado que la población española y andaluza se está quedando sin médicos de atención primara porque nadie quiere trabajar con las condiciones actuales.

La principal reivindicación del sindicato que se ha presentado este miércoles en Málaga es hacer movilizaciones que reviertan de forma rápida la situación y lograr que haya plantillas "dimensionadas y estables", que las citas médicas sean "filtradas" por los administrativos de salud y que se lleve a cabo una "desburocratización eficaz".

El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria es de ámbito nacional, aunque por el momento solo tiene implantación en Andalucía, en concreto, en Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla.

El origen de esta nueva asociación sindical está en la asociación Basta Ya, creada hace dos años. EFE

