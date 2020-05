Médica internista, tras recoger Medalla de Honor a madrileños pide "distancia, prudencia y responsabilidad"

Mónica López, la médica internista del Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha sido la persona encargada de recoger la Medalla de Honor a los madrileños en el Día de San Isidro, a quienes ha pedido "distancia, prudencia y responsabilidad".

Ha sido en la Galería de Cristales de Cibeles donde se ha hecho entrega de esta distinción al pueblo de Madrid por su "actitud ejemplar" frente a la pandemia del Covid-19. López ha sido arropada con un gran aplauso de los asistentes al recoger la Medalla.

"No sé si represento a los hombres de Madrid siendo mujer, o a los jóvenes, con 44 años, ni siquiera sé si represento a madridistas siendo rojiblanca... pero sí a los que como yo se han afectado por el Covid-19... pero me identifico con todos", ha señalado.

López ha manifestado que comparte "el amor por la ciudad, la tristeza por quienes se han marchado, el personal expuesto en la primera línea", y ha alabado la "solidaridad en mayúscula que ha vivido y está viviendo Madrid".

Así, ha trasladado que en el hospital han remado "todos juntos, sin saber de egos". Del mismo modo ha celebrado la solidaridad de las familias de sanitarios, de los vecinos y de los pacientes no Covid, "que antes llenaban consultas y ahora se quedan en casa, con una solidaridad ejemplar".

"Ahora toca dedicar esfuerzos y no sé si con devoción a San Isidro, o por la ciencia e investigación. Las ideas no son muchas, no duran mucho, y hay que hacer algo con ellas", ha concluido.