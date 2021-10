Media España vuelve a bailar en pista: "No podíamos esperar más"

"Teníamos muchas ganas de salir", "no podía esperar más"... Son algunas de las frases repetidas por jóvenes al entrar anoche en las discotecas, que por primera vez tras 19 meses han abierto sus pistas de baile en ocho autonomías, coincidiendo con un puente del Pilar que parece un punto de inflexión en la pandemia.

Los bailes en la pista, aunque sea sin copa en la mano y con mascarilla, y los atascos para salir de las grandes ciudades son instantáneas del puente que se estrenó el viernes con medio país libre de todas las restricciones,al haberse eliminado las medidas que estaban en vigor para frenar la pandemia en ocho comunidades autónomas.

Así ocurre en Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Navarra y País Vasco. En Baleares quedan restricciones, pero sí se puede bailar en los locales de ocio nocturno desde ayer viernes, mientras que en Cataluña también es posible hacerlo desde un día antes (el jueves).

"YA ES 2021, Y ES DIFERENTE"

El ambiente en muchos locales madrileños en este primera noche de baile en pista era similar al de antes de la pandemia, con colas de hasta una hora y media para poder acceder a locales del centro, según explicaban a Efe varios jóvenes que trataron de entrar a alguno de ellos.

"Tenemos muchas ganas de salir, un montón. El año 2020 fue durísimo, pero ya no lo pensamos, ya es 2021 y es diferente", explicaba Alejandra en la puerta de la discoteca Panda, en la que confiaba entrar a pesar de que no había hecho la reserva que se suele recomendar. Iba con varias amigas, todas jóvenes, y confesaba que esperar este momento "se ha hecho eterno". Ella sus amigas estaban felices de poder no solo entrar a la discoteca y permanecer sentadas, sino también de bailar libremente.

Agustín, con 31 años, lo dejaba claro: "No podía esperar más, la verdad. Ya ha llegado el momento y aquí estamos, deseando volver a la nueva normalidad". No obstante, él y sus amigos lo iban a hacer "con relax, con respeto y cumpliendo las medidas".

Estas medidas son, según recordaba el director de Panda, Adrián Abad, entrar a la pista de baile sin bebida, tener la mascarilla puesta si no se bebe y consumir en barra pero sentados. Y para que se cumplan, ha reforzado el personal de seguridad y ha puesto unos cordones en los lugares de acceso a la pista, para asegurarse de que solo acceden a este lugar los que hayan dejado la copa en su sitio.

"La gente tiene muchísimas ganas de fiesta, y nosotros queremos darle lo que quieren, a eso nos dedicamos", decía el empresario a Efe, quien aseguraba que va adaptándose cada día a las nuevas normas y va contratando más personal y que "se va viendo la luz".

A LA CAPITAL A BAILAR

A los madrileños que se han quedado en la capital se sumaban anoche personas de otras ciudades que visitan Madrid este puente y que querían conocer locales de moda, relataba a Efe otro joven que salió con un amigo de Valencia por el centro.

Tras ver como en muchos sitios había cola, lograron entrar a un pub con pista de baile que estaba lleno y en el que había un ambiente "similar al de la prepandemia, aunque con excepciones". Aseguraba que los hostales de la capital estaban casi llenos cuando su amigo hizo la reserva y que le cobraron más que otras veces.

La Asociación de Empresarios de Ocio Nocturno de la Comunidad de Madrid, NOCHE MADRID, celebró ayer viernes que se permita el baile en los locales, una medida que ayudará a evitar que se produzcan botellones y que supone "un nuevo paso que permite que el sector del ocio y los espectáculos siga avanzando hacia la progresiva recuperación de su normalidad".