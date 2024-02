Mazón ve "irresponsabilidad" en el Ministerio en la puesta en marcha de la LOSU: "Es un estado de las imposiciones"

Mestre (UV): "No es la ley que necesitamos las universidades, pero es la ley que tenemos"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado este jueves la "irresponsabilidad" del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en la aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sin "consenso" y sin aportar financiación a las comunidades autónomas, una situación que ha calificado de "estado de las imposiciones".

Así lo ha manifestado este jueves tanto en declaraciones a los medios como en el marco de las jornadas de trabajo 'La universidad española: análisis, desarrollo normativo y retos para el año 2024', que reúnen en Valencia a directores generales de Universidades de las comunidades autónomas y a las que ha asistido el presidente.

Mazón ha señalado los planes de cogobernanza del Ministerio como "un riesgo" para la comunidad educativa universitaria. En este sentido, ha reclamado aportaciones presupuestarias para el desarrollo de la LOSU en el ámbito autonómico en aspectos como las nuevas titulaciones.

Del mismo modo, ha cargado contra el Ministerio por "dejar en la cuneta" la estabilidad de los profesores asociados, un hecho que implica un "ataque directo a la investigación, a las colaboraciones y al personal universitario que trabaja por la excelencia universitaria".

En esta línea, ha tachado de "irresponsabilidad de primerísima magnitud" la puesta en marcha de la ley universitaria "sin contar con las comunidades y sin financiarlas". "Esto no es un estado de las autonomías, es un estado de las imposiciones", ha asegurado.

"No estamos de acuerdo con esta manera de trabajar", ha defendido Mazón, a la vez que ha pedido al Ministerio dirigido por Diana Morant que ponga "financiación encima de la mesa" para poder hablar de un sistema de financiación universitaria "serio, plurianual y compartido".

En el marco autonómico, ha apuntado que durante los últimos ocho años "no ha habido un plan plurianual serio, negociado, trabajado y profundo con las universidades valencianas". Por ello, ha afirmado que el Consell trabaja en un "marco de estabilidad y negociación" con las universidades para incorporar la LOSU.

"NO ES LA LEY QUE NECESITAMOS"

Por su parte, la rectora de la Universitat de Valencia, María Vicenta Mestre, ha asegurado que la LOSU "no es la ley que necesitamos las universidades, pero es la ley que tenemos". En este sentido, ha reivindicado la financiación para poder implantar el marco normativo en las plantillas de las universidades, entre otros aspectos.

Mestre ha reconocido estar "francamente preocupada" por la financiación, ya que ha destacado que es "clave" para no perder "la calidad, las posibilidades y la fuerza" de las universidades públicas en la investigación y la transferencia de conocimientos para las generaciones futuras.

Además, ha pedido "ayuda" a los directores generales de otras comunidades autónomas presentes en la reunión para reivindicar de forma conjunta una "buena implantación de la LOSU". "No es la que queremos, pero si no se deroga la ley, no podemos hacer otra cosa", ha agregado.