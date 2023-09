Mazón dice que "repasarán y actualizarán" las ayudas a los afectados por los incendios en el Alto Palancia (Castellón)

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que "repasarán y actualizarán" las ayudas para los afectados por los incendios del Alto Palancia.

Mazón se ha pronunciado así ante los medios durante la visita que ha realizado a Segorbe con ocasión de la celebración de la Entrada de Toros y Caballos al ser preguntado al respecto.

"Ya me gustaría a mí poder decir que las cosas se hicieron bien, pero no fue así y eso es uno de los deberes que tenemos que asumir, pues nosotros venimos a solucionar problemas y no a hacerlos más grandes, sino todo lo contrario", ha indicado el jefe del Consell.

Así mismo, Mazón ha recordado que ayer el conseller de Sanidad "decía que ya está bien de que no hubiera un mamógrafo en Segorbe, y va a venir el mamógrafo; igual que la vicepresidenta de Servicios Sociales ya ha tomado contacto y conciencia de nuestro centro de menores, que ha sido injustísimamente tratado con un alarde de prejuicios que es intolerable para los servicios sociales".

"Son deberes que hay que restituir porque son derechos sanitarios, derechos sociales y tienen que ver con la cohesión social, la de verdad y no la del prejuicio, para evitar que vuelvan a ocurrir cosas como la de acusar injustamente a gente que está haciendo lo mejor por nuestros menores. Esto no puede volver a suceder", ha añadido.

Por tanto, según Mazón, se está restableciendo la normalidad, los servicios públicos y la apuesta por Segorbe.

AYUDAS POR LA DANA

Preguntado si las ayudas a los municipios perjudicados por la DANA se van a tratar en el Consell, el 'president' ha indicado que no sólo a ese nivel, sino sobre todo con algo que hasta la fecha, en su opinión, no se hacía bien, "que era en total coordinación con ayuntamientos y Diputación".

"Por tanto estamos en contacto con la presidenta de la Diputación como, a través de la delegada del Consell, con los distintos representantes muncipales para que nos hagan llegar lo antes posible sus necesidades y las podamos abordar. Lo que no va a ocurrir es que dentro de un año, si ha habido desperfectos, esto siga igual", ha concluido.