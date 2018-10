'MasterChef Celebrity': de la vuelta de Antonia Dell' Atte al ataque de ansiedad de Paz Vega

MADRID, 15 (CHANCE)

El concurso culinario de La 1 de Televisión Española encendió los fogones para una nueva entrega de MasterChef Celebrity. Alcanzando el ecuador de esta tercera edición, la velada ha estado marcada por la repesca en la que los expulsados Paula Prendes, Xuso Jones, Dafne Fernández, Antonia Dell' Atte, Jaime Nava e Iván Massagué, se batieron en duelo por regresar a los fogones.

LA QUEMADURA DE MARÍA CASTRO

Para empezar la noche, los aspirantes tuvieron que demostrar sus habilidades con el cuchillo. Para la primera parte de la prueba, los concursantes debieron deshuesar un pato en veinte minutos. Un reto en el que solo 4 participantes pasarían a la siguiente fase. El plato de Carmen Lomana dejó mucho que desear al romper el pato en cuatro trozos sin llegar a quitarle los huesos: "Es como un libro por capítulos", comentó la empresaria entre risas.

María, Ona, Óscar y Boris fueron los más sobresalientes y pasaron al siguiente nivel, donde tuvieron que filetear un dentón y el jurado destacó las elaboraciones de Castro e Higares, quienes pasaron a la final y tuvieron que cocinar un plato de mar y montaña con los ingredientes anteriores. Dicha elaboración iba acompañada de pan artesanal pensado por el panadero Jordi Moreras y la ayuda del chef Pablo González.

Pese a que la actriz se esforzó -llegando incluso a quemarse la mano al sacar la elaboración del horno- el plato no fue de buen gusto para Jordi, Samantha y Pepe, algo que la intérprete reprochó ante las cámaras: "A veces creo que se pasan conmigo, con alguna crítica un poco durilla, pero lo asumo bien y tomo nota para mejorarlo", por lo que el torero se proclamó vencedor de la primera prueba del programa.

LA VUELTA DE ANTONIA DELL' ATTE

La segunda competición tuvo lugar en el Palacio de los Duques de Pastrana de Madrid. La organización de MasterChef quiso homenajear los 80 años de la ONCE. Allí, los aspirantes de cada equipo, capitaneados por María y Óscar, fueron elegidos al azar. Los concursantes tuvieron que realizar la compra a ciegas y crear un menú para unas setenta personas con discapacidad visual y trabajadores de la organización.

Los concursantes expulsados tuvieron que mostrar sus habilidades de nuevo en las cocinas elaborando un postre que cautivara a los comensales. El listón estaba muy alto y después de pensarlo meditadamente, la crema catalana de Antonia Dell' Atte se impuso hacia los demás platos y se convirtió en la aspirante repescada y volvió a enfundarse el delantal blanco.

El claro protagonista de la prueba de exteriores fue el equipo rojo dirigido compuesto por Vaquerizo, Lomana, Izaguirre y Castro -quien a pesar de ganar el reto tuvo que ir a la eliminatoria al ayudar la semana pasada a Jaime Nava y este perder su puesto en el talent-.

LOS ALIMENTOS EXCÉNTRICOS DE LA PRUEBA DE ELIMINACIÓN

En la temida prueba de eliminación, los participantes con el temido delantal negro se enfrentaron a carnes poco inusuales, como la de serpiente, cocodrilo o canguro. Los concursantes contaron con la visita de José Corbacho, finalista de la pasada edición de MasterChef Celebrity, y el chef vasco David García.

El reto fue de lo más complicado que a algunos participantes les pudo la presión y se derrumbaron en plena cocina, como fue el caso de Paz Vega. La actriz, instantes antes de presentar al jurado su elaboración, comenzó a temblar y rompió a llorar: "Lo siento, es ridículo y me da vergüenza pero tengo muchas ganas de llorar... Debe de ser por la tensión", comentó la actriz disculpándose.

Como el buen equipo que forman, los concursantes fueron a consolar a la intérprete, aunque lo que le hizo recuperarse fue el veredicto de Pepe: "Es un platazo, un diez".

LAS LÁGRIMAS DE EVA GONZÁLEZ Y ÓSCAR HIGARES

El que no tuvo tanta suerte fue el diestro, quien no acertó a la hora de cocinar serpiente y tuvo que colgar su delantal. Los compañeros de Higares trataron de consolarle desde el balcón al no poder contener sus lágrimas y la propia presentadora se emocionó junto a Óscar: "Me emociona ver a un tío como tú, que se ha enfrentado a cosas tan duras en la vida, llorando. Madre mía, verte llorar. ¿Qué se te pasa por la cabeza?", comentó Eva González.

"Es una mezcla de emociones: Pena por toda la ilusión que había puesto en este proyecto. Todos queremos luchar y seguir, y mi familia estaba muy involucrada con mi participación aquí. también por el empeño que le he puesto, por el legado que quiero dejarle a mis hijas de que luchen, de que trabajen, de que se esfuercen", sentenció el ya expulsado.