'MasterChef Celebrity': de la despedida más triste de la edición a la "humildad" de Carmen Lomana

MADRID, 22 (CHANCE)

Este domingo ha tenido entrega la séptima noche de la tercera edición del talent culinario de famosos. Después de la repesca de Antonia Dell' Atte y la expulsión de Óscar Higares, los aspirantes se han puesto las pilas y han intentado crear sus mejores elaboraciones para continuar otra semana más en MasterChef Celebrity.

Para la primera prueba de la velada, los concursantes tuvieron que sustraer ingredientes a sus compañeros. Cada cesta constaba de doce ingredientes y cada concursante debía robarle la cantidad de hasta cinco a sus rivales.

Mientras que la mayoría de ellos derrocharon compañerismo y dejaron ingredientes que podían propiciar a los platos de los contrarios el calificativo de "innovador" -tal y como apuntó el jurado que debía ser característica de la primera elaboración de la noche-, Carmen Lomana y Antonia Dell' Atte se robaron mutuamente, ejemplo de la rivalidad que llevan arrastrando desde el primer programa.

La primera competición se saldó con el pequeño percance de Santiago Segura, quien se quemó el brazo mientras estaba realizando su elaboración o con las lágrimas de María Castro al ver que su trabajo no había sido plato de buen gusto para Jordi: "María, tu plato no tiene explicación. No tiene sentido. No has hecho un buen trabajo".

Aunque para encontronazo el que tuvo Samantha con Lomana al negarse a probar el plato de la empresaria. "Aquí no valen las excusas para nada, o cocinas o te vas. Tus platos no reflejan que lleves 7 semanas en MasterChef. Esto en una prueba de eliminación esto es una expulsión. Esto no es ni vanguardia ni cocina. Hay que tener un poco de humildad y reconocer los errores", sentenció Cruz.

Sin embargo, no todos los concursantes salieron mal parados de la primera competición pues Dell' Atte conquistó a los jueces con su elaboración: "El plato está bien, y hay esferificaciones modernas. Olvídate de los demás y céntrate más en ti, porque sabes cocinar", expresó Jordi. Quien se coronó como ganadora de la prueba fue la actriz Paz Vega cuyo plato fue calificado como "obra de arte", seguido del de la nadadora Ona Carbonell.

En la segunda prueba, todos los concursantes y jurado se trasladaron desde las cocinas de MasterChef hasta el Teatro Real de Madrid. Con motivo de su segundo bicentenario, se celebró el Universal Music Fest y los aspirantes tuvieron que demostrar su talento en los fogones preparando platos para diferentes artistas reconocidos del panorama nacional como Carlos Baute, Amaia Montero, Taburete, Ana Guerra, Miriam Rodríguez o Becky G.

Pese a que los comensales admiraron los platos de los celebs, la elaboración y el cocinado fue bastante desastroso. El jurado alabó la labor de Paz liderando a su equipo: "Paz te has enfrentado a un reto difícil. Te has mostrado como una capitana resolutiva. Has sabido abordar la falta de sal y la falta de cangrejo".

A la hora de la valoración de la prueba, Jordi volvió a amonestar a Lomana, más conocida desde anoche como 'señorita Pepis': "Me has recordado a la señorita Pepis cocinando. Tienes que tener autocrítica porque siempre crees que lo haces todo bien". Carmen, entonces, masculló para si misma la frase "me tiene manía".

Ona, como principal cabeza de la otra formación, no supo realizar notablemente el papel de líder: "Sintiéndolo mucho, no sabes dar órdenes. No entiendo porque te cuesta tanto liderar en cuenta que eres capitana de la selección española de natación sincronizada", criticó Pepe.

Los aspirantes regresaron a los platós de MasterChef y se enfundaron con el temido delantal negro. Paz, como ganadora del examen anterior, tenía la potestad de repartir diferentes cestas de ingredientes a los nominados y estos tenían que usar técnicas aprendidas durante su paso por el talent culinario. Mientras que Ona y Mario obtuvieron los caros, Antonia y María recibieron los baratos.

Tras una complicada prueba, Castro tuvo que colgar su delantal y se convirtió en la séptima concursante expulsada de los fogones. Las primeras palabras de la ya eliminada fueron para la italiana: "Enhorabuena Antonia. Me voy a casa, qué se le va a hacer. Mi número favorito era el siete pero parece que no me ha acompañado".

La actriz era una de las favoritas para coronarse como la campeona de la tercera edición de MasterChef Celebrity, algo que lamentaron sus compañeros y la presentadora: "Qué pena. Creo que eres una tía muy luchadora, muy trabajadora y, sobre todo, eres la alegría de esta edición. Incluso ahora no pierdes la sonrisa", comentó Eva González entre lágrimas.

La intérprete gallega se emocionó al dedicarle un discurso a su hija Maia, de dos años: "Pasarán los años y Maia verá el programa y dirá 'qué grande es mi madre', qué orgullosa estoy de ella".

Por último, Castro se mojó y nombró a Paz y Ona como candidatas a vencedoras del talent y reflexionó sobre su paso por MasterChef: "Un placer. Pasároslo fenomenal. No os enfadéis porque esto es un juego. Aprovechad esto y aprended mucho de los tres chefs, que son unos genios. Me voy muy contenta porque he aprendido muchas cosas. Es un programa fantástico y he tenido a unos compañeros geniales. Volvería a entrar mañana mismo por las puertas de esas cocinas".