Massiel prefiere no opinar sobre 'Zorra'

MADRID, 8 (CHANCE)

La victoria de Nebulossa en el Benidorm Fest el pasado fin de semana y que sea su canción, 'Zorra', la que nos represente en el próximo Festival de Eurovisión en Malmö (Suecia) el próximo mes de mayo ha levantado un gran debate en España. Algunos rostros conocidos han dado su opinión acerca del tema musical a lo largo de estos días y en esta ocasión ha sido Massiel quien ha querido expresar sus sentimientos.

La cantante ha sido preguntada por 'Zorra' en la premiere de 'Terapia de parejas' y lo cierto es que nos ha llamado especialmente su reacción porque lejos de responder con la sinceridad que siempre demuestra tener, ha preferido guardar silencio al respecto.

"No, no, ni se te ocurra" comentaba a la prensa nada más escuchar la pregunta sobre el tema musical y cambiaba de tema: "Vengo a ver a dos cantantes de Oscar". Al comentarle si iba a ver la actuación, la artista salía del paso asegurando que "no lo sé, pero a ti que más te da lo que me gusta a mí" y zanjaba la conversación avisando que no iba a hablar de ello: "Deja de preguntar tonterías".

Si hace unos días Massiel se mostraba completamente natural y espontánea a la hora de hablar de los conciertos de Isabel Pantoja y sobre si se atrevería a cantar con ella, parece que en esta ocasión no le ha hecho tanta gracia que se le pregunte por Nebulossa.