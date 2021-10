Massiel se deshace en halagos hablando de Concha Velasco

MADRID, 3 (CHANCE)

La noticia principal esta semana ha sido sin duda la muerte de la madre de Isabel Pantoja, una información que llegaba el miércoles por la mañana y que cambiaba toda la actualidad informativa del momento. Muchos han sido los personajes públicos que han mostrado sus condolencias a los nietos de la matriarca del clan, pero sin embargo, la cantante se ha encontrado de lo más sola en estos momentos tan dolorosos para ella porque pocas son las amistades que han estado a su lado.

En el ámbito del artisteo, también han sido pocas las personas que han mostrado sus condolencias a la artista, de hecho, nosotros hemos hablado con Massiel y nos ha dejado claro que no quiere hablar del tema de Isabel Pantoja: "de ese tema no comento, estamos con Tina Turner. O estamos de pésame, estamos de ir a ver a Tina Turner, no mezclemos las cosas".

Para la que sí que tiene bonitas palabras es para su amiga Concha Velasco: "Se acaba de retirar, es muy amiga mía, es una de las mejores voces de la escena española, ha sido una mujer todo terreno, es una mujer irrepetible y una gran luchadora, una gran actriz. Una mujer que lo ha dado todo por amor". En cuanto a si la recordaremos siempre, matiza: "en Francia y en estados unidos los grandes nombres no se olvidan, en España como no me he muerto, todavía no lo sé".