Mascarillas y esperar, las únicas recomendaciones ante el aire que se respira en La Palma

Dióxido de azufre, de carbono e incluso mercurio son algunos de los elementos tóxicos que ha lanzado a la atmósfera el volcán Cumbre Vieja. ¿Deben los habitantes de la isla y de las cercanas protegerse o no hay ningún riesgo para la salud?

Hace diez días el Instituto Nacional de Toxicología emitió una serie de recomendaciones y de medidas de protección ante la exposición a las cenizas y gases tóxicos emanados como consecuencia de la erupción de La Palma. Así pide evitar la exposición a las cenizas y si es inevitable -el caso de los equipos de emergencia o afectados que deban acceder a recoger pertenencias- usar mascarilla protectora frente a estas partículas, utilizar prendas de vestir que cubran cabeza, brazos y piernas, guantes para proteger las manos, evitar el uso de lentillas pero sí colocarse gafas protectoras que cubran nuestros ojos. Eso para quienes están al aire libre pero no debemos olvidarnos de la protección en interiores. Cerrar puertas, ventanas además de apagar los aparatos de aire acondicionado, ventilación o de calefacción y colocar un trapo húmedo en las rendijas. De momento entre los elementos tóxicos emitidos hay dióxido de azufre, dióxido de carbono, ácido clorhídrico, mercurio, bromo o arsénico. Ahora están concentrados en cotas muy altas -unos 2.500 metros de altura- y no afectan a zonas habitadas. En el caso de los gases tóxicos que han llegado al mar los expertos coinciden en que no suponen un riesgo para la población.

Audio



Cristina Martínez, neumóloga y experta en Medio Ambiente de la Sociedad Española de Neumología, asegura a COPE que de momento solo se puede dar una información limitada. 'Sabemos que contaminantes naturales como pueden ser emisiones de gases tóxicos, de partículas del volcán y de partículas suspendidas causan daños para la salud. Pero depende mucho de esa concentración y también de la dispersión de las partículas. En cualquier caso todos son perjudiciales para la salud. El dióxido de azufre que sueltan, el CO2... todo ello va a causar problemas respiratorios. Incluso las partículas pueden producir también problemas cardiocirculatorios'..

Sus recomendaciones van en línea con las emitidas por Toxicología. 'Que la gente se aleje lo más posible de los lugares de emisión. Aquellos que por información o por labores de ayuda tienen que estar en las proximidades deben extremar medidas de precaución, de protección respiratoria, con mascarillas... y poco más'.

CUIDADO EN LOS MÁS VULNERABLES... Y ESPERAR

Martínez nos cuenta a COPE que tardarán en verse las consecuencias pero los más comunes son la irritación de ojos, de garganta, tos... y lo notan aquellas personas que tengan problemas respiratorios previos como el asma 'a los que se les puede agudizar su enfermedad, que pueden notar más dificultad para respirar'. Esta neumóloga recomienda estos enfermos 'optimizar mucho su tratamiento y tener más cuidado que las personas sanas'.

Audio



Por lo demás solo toca esperar. 'Hay medidores de contaminantes en todos los lugares y tendremos que ir tomando medidas según vayamos conociendo las concentraciones en el aire de todos ellos. Aquí entran en juego muchos factores. Depende de la altura de la columna de emisión, de los vientos, de las temperaturas...'

Recuerda además las consecuencias de la erupción de un volcán islandés. 'Hubo solo limitación del tráfico aéreo porque era a una altura muy elevada. En cambio, a nivel atmosférico bajo no hubo ningún tipo de contaminación. Aquí está todo por decir. De momento precaución, cuidado y atentos a las informaciones'.