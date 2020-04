Más de 20 personas atrapadas en Ecuador esperan un vuelo de regreso a España "cada vez más cerca del desamparo"

Exteriores informa de que hay previsto un quinto vuelo de retorno el 29 de abril, pero personas en espera dicen que no se les ha comunicado aún

Con documentos cuya validez caduca, recursos que se acaban, pendientes de sus familiares al otro lado del Atlántico y "cada vez más cerca del desamparo". Así es como viven día a día en distintas localidades de Ecuador un grupo de más de 20 españoles que están atrapados en este país americano a la espera de regresar a España.

Parte de ellos son españoles de nacimiento, otros llevan residiendo en el país décadas y tienen la nacionalidad española, y a todos los sorprendió en Ecuador la explosión de la crisis de la COVID-19. Cuando intentaron regresar, los enlaces con España se habían suspendido, sus vuelos fueron cancelados y en el país se decretó un toque de queda que les impide salir a la calle y les dificulta el día a día.

Es el caso del compostelano Fernando Bispo, que, a inicios de abril se puso en contacto con el consulado español en Quito para solicitar el regreso a España, donde le esperan su mujer, sus hijos y sus padres, mayores y dependientes. Él, y su compañero de piso, de origen ferrolano, trabajan en Ecuador con una empresa española y, a pesar de tener un vuelo de regreso ya programado, se han quedado atrapados en este país.

Ellos, como han hecho otros compatriotas, se pusieron tras el cierre de fronteras en contacto con los consulados en el país, que les remitieron un documento vía Internet para que se anotasen en una lista de espera para posibles vuelos de repatriación. A inicios de abril salió el cuarto de estos enlaces, que Exteriores afirma que ya estaba completo, y, desde aquel momento, solo han recibido como respuesta que no hay más enlaces programados.

"Hemos llamado a la embajada en muchas ocasiones para que nos den una solución y sin ningún éxito", ha contado a Europa Press Cosmina, otra de las afectadas por la situación, que se encuentra en el país con su pareja, Felipe, y preocupada por que se caduque su visado de 90 días. "Solo nos dicen que esperemos, pero, obviamente, los recursos se van agotando", explica.

"CADA VEZ MÁS CERCA DEL DESAMPARO"

Además de la falta de información y certeza sobre si podrán regresar próximamente, y la propia emergencia sanitaria, este grupo alerta sobre la situación de sus recursos, ya que muchos de ellos se habían desplazado a Ecuador por un tiempo limitado y, pasado, "se les está acabando el dinero".

"Cada día que pasa, la mayoría de las personas están cada vez más cerca del desamparo", ha explicado Fernando Bispo, que alerta que, llegado un momento, ni siquiera podrán pagar su parte del billete. "Un porcentaje muy alto de las personas que quieren regresar a España está empezando a tener graves problemas económicos", ha señalado.

En su caso, además, se suma la preocupación por su familia en Galicia, con sus padres, mayores y dependientes, con los que no puede estar, así como sus hijos y su mujer, Beatriz Torres, que ha destacado la intervención de la Xunta en este proceso, para intentar facilitar las comunicaciones e interesarse por su situación, aunque sin competencias para planificar la vuelta.

Del otro lado, Mary, otra de las afectadas, habla desde España para reclamar el regreso de sus padres, que se quedaron atrapados en Ecuador. "Ya son tres veces que les han cambiado los billetes", ha explicado a Europa Press, una situación de incertidumbre que suma la preocupación por el estado de emergencia sanitaria que se encuentra el país: "Lo que más nos importa es que vengan para estar con nosotros".

Katherine y su pareja, que residen en Barcelona desde que eran niños y tienen doble nacionalidad, buscan también regresar a la ciudad condal, donde la madre y la hermana de ella los están esperando. "Teníamos que haber vuelto el dos de abril, pero no pudimos y el dinero que trajimos casi se nos ha acabado", lamenta. Tanto ella como su pareja tienen, además, trabajo en España, que han tenido que dejar en suspenso hasta que puedan regresar.

Un caso similar es el de Mayra, vecina de Hellín, en Albacete, y que está, además, embarazada, lo que la convierte en población de riesgo para el coronavirus. Tenía previsto regresar el 22 de marzo a España, donde también vive su madre, pero no ha podido salir del país y actualmente vive de la ayuda de la familia de su novio, dado que no dispone de "ahorros suficientes" para continuar allí.

EN LISTA DE ESPERA

Ante la falta de noticias oficiales, las personas que estaban en la misma situación decidieron ponerse en contacto para establecer un grupo desde el que transmitir noticias. Según cuentan, Exteriores les ha dicho que están inscritos en una lista de espera para posibles vuelos, pero que todavía no hay enlaces previstos.

"Yo llevo desde el 3 de abril consultando con el consulado y me llamaron dos veces para decirme lo mismo: que no hay previsto ningún vuelo de repatriación, que nos incluyen en una lista de espera y que ya nos llamarán en caso de haber un vuelo", ha explicado Fernando Bispo.

En la misma situación Rosa, española que reside desde hace seis años en Quito, donde trabaja como docente e investigadora agraria para una universidad. "El 31 de marzo terminó mi contrato e iba a regresar el 13 de abril a España. Hablé con el consulado hace una semana y me dijeron que me apuntaban en la lista de espera para el vuelo, pero desde ahí ya no he sabido nada más", señala.

Daniela y su familia tampoco han recibido más respuesta que la necesidad de "esperar". "Teníamos el vuelo programado para el día 18 de marzo y nos lo cancelaron. Llamamos a la aerolínea y nos dieron un vuelo para el día 1 de abril, pero también fue cancelado. El día 20 de marzo nos pusimos en contacto con la embajada y el ministerio y nos dieron un correo y un formulario. Los rellenamos tal como nos dijeron. Desde ese entonces hemos llamado, enviado correos, de todo, y sus únicas respuestas son que tenemos que esperar", lamenta.

UN VUELO PARA EL 29 DE ABRIL

Desde el ministerio de Asuntos Exteriores han explicado a Europa Press que, desde el inicio de la crisis sanitaria se han programado ya cuatro vuelos especiales de retorno de españoles con Iberia y han asegurado que está "previsto un quinto vuelo para el día 29 de abril", aunque los usuarios en espera consultados todavía no han recibido información al respecto.

Exteriores ha explicado que las gestiones se realizan a través de los consulados generales de Quito y Guayaquil, así como de la Embajada, y los regresos se articulan en base a un "sistema innovador" de vuelos en régimen de copago, con "billetes a precios más bajos que los del mercado", dado que los "vuelos comerciales no están permitidos".

"Para la organización de estos vuelos, la embajada y consulados se dirigen a aquellos ciudadanos españoles que normalmente residen en España y que han quedado atrapados en lugares que no son su domicilio habitual, que han manifestado su voluntad firme de querer regresar a nuestro país", apunta el departamento.

Los vuelos, apunta Exteriores, son comercializados por Iberia y están dirigidos a "españoles residentes en España, ciudadanos europeos y de otras nacionalidades con residencia en España en vigor", dando prioridad a aquellos con "situaciones de vulnerabilidad".

Además de una información más fluida, el colectivo de españoles que espera salir de Ecuador confía en que las autoridades consulares le faciliten el desplazamiento también en el caso de las personas que se encuentran en pueblos más pequeños y alejados, dado que el toque de queda decretado en este país dificulta mucho los movimientos.