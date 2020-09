Más de la mitad de los españoles cree que la mirada ha cobrado más importancia que el cuerpo con el uso de la mascarilla

Con el uso generalizado de la mascarilla, un 58 por ciento de la población afirma que los ojos han cobrado más importancia y hasta un 73 por ciento reconoce que puede adivinar por la mirada si la otra persona está cansada, enfadada o triste e, incluso, un 23 por ciento cree que es capaz de calcular la edad de la otra persona por la presencia de arrugas, patas de gallo u ojeras, según datos del estudio social 'La Belleza en la nueva normalidad', realizado por Allergan Aesthetics.

"Los ojos son el espejo del alma y tanto los signos de envejecimiento como los sentimientos son fáciles de identificar. El paso del tiempo nos deja en la mirada pequeñas arrugas debajo del párpado inferior debido al continuo parpadeo, las bolsas empiezan a hacerse evidentes debido a la proyección vertical de la grasa, aparecen ojeras debido a la deshidratación de la zona y el párpado superior empieza a descender por la pérdida de firmeza de la piel y la posición de la ceja", ha explicado el director médico estético de Allergan Aesthetics, Fabio Vieira.

No obstante, apostilla, se puede lograr una mejor mirada revitalizando la piel alrededor de los ojos, eliminando las ojeras y elevando sutilmente la cola de la ceja. Además, el 75 por ciento de los españoles reconoce que alguna vez le han dicho "tienes cara de estar cansado" o "parece que no has dormido bien", cuando en realidad no era así y se sentían descansados.

"Muchas veces uno mismo no es consciente del paso de los años al verse a diario ante el espejo. Cada paciente es un mundo, hay gente con 20 años con fuertes signos de envejecimiento y personas con 50 que apenas tienen arrugas, la clave está en prevenir estos rasgos que provocan un rostro cansado, triste o más envejecido", ha dicho el doctor.

En este sentido, el 50 por ciento de los encuestados cree que el verano le pasará factura a su cara por la deshidratación que produce el sol y la aparición de arrugas y/o manchas, y por ello el 43 por ciento asegura que la vuelta de vacaciones y el otoño son las mejores épocas para prestarle una mayor atención a su aspecto. "Ahora es un buen momento para mejorar la calidad de la piel", ha explicado.

Dentro del rostro no se pueden olvidar los labios aunque ahora se lleve mascarilla. "Lograr unos labios más voluminosos, hidratados y, sobre todo, naturales, es posible si acudes a un profesional experimentado que utilice un producto y cantidad adecuados, ya que es mejor pecar de poco que excedernos", ha matizado.

LA MAYORÍA NO ESTÁ SATISFECHO CON SU CUERPO

Por otra parte, el trabajo ha puesto de manifiesto casi 8 de cada 10 españoles (78%) confiesan que no están satisfechos con sus cuerpos, en concreto, las mujeres están menos contentas aún que los hombres (84% frente al 70%).

Y es que, el 31 por ciento afirma que hay zonas del cuerpo que le gustaría reducir o eliminar, el 25 por ciento admite que le gustaría perder algunos kilos que todavía tiene acumulados del confinamiento y un 22 por ciento señala que le encantaría tener un aspecto más atlético y estar más fuerte.

"Aunque hay una mayor presión sobre la imagen de la mujer y por eso ellas son más autoexigentes, muchos hombres se informan también sobre técnicas no invasivas sin cirugía para reducir la grasa localizada de los michelines o el abdomen", ha recalcado el médico estético Carlos Jarne.

Este especialista explica que hay tecnologías mínimamente invasivas para reducir y eliminar la grasa localizada de diferentes zonas del cuerpo, no solamente flancos y abdomen, sino también de muslos, antebrazos, zona del pecho o directamente la papada. "El entorno de la persona no lo percibe porque los efectos aparecen al cabo de varias semanas y no necesita tiempo de recuperación, ese mismo día puedes trabajar y hacer tu vida cotidiana", ha aseverado.

Finalmente, un 45 por ciento de los españoles cree que el verano puede haber pasado factura al cuerpo, ya que la alimentación se descuida más durante las vacaciones. "Septiembre es el momento elegido por muchos españoles para recuperar una silueta más estilizada, volver a entrar en los vaqueros o verse mejor con ropa de deporte ajustada y nosotros les ayudamos con esta puesta a punto", ha zanjado este especialista.