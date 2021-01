Más de la mitad de las personas que empiezan el año haciendo deporte lo abandonan al mes, según ha informado el jefe de servicio de cirugía ortopédica, traumatología y medicina deportiva de Vithas Xanit, Antonio Narváez.

No obstante, a su juicio, estos abandonos podrían solventarse con una adaptación física previa y así evitar las lesiones más comunes que son las causantes de muchos de los abandonos. Entre ellas, por su importancia, cabe destacar las lesiones musculares, tendinosas y articulares producidas por no haber iniciado de forma correcta la actividad deportiva o no haberlo hecho de forma paulatina.

"Es muy frecuente entre corredores, el riesgo de roturas fibrilares en la musculatura, provocadas por un calentamiento inadecuado o por una intensidad de deporte no adaptada a la nuestra forma física", ha matizado el especialista.

Además, la sintomatología más común suele ser el dolor en la rodilla, tobillo y hombro. "Si aparece dolor anterior en la rodilla o en la región del tendón de Aquiles, es importante acudir al especialista, ya que puede tratarse del inicio de una tendinopatía que, si no dejamos de hacer deporte y se trata, puede cronificar y resultar un problema a largo plazo", ha argumentado Narváez.

Lo mismo ocurre con el dolor en la cara lateral de la rodilla, que puede estar relacionado con el síndrome de la cintilla iliotibial, una inflamación que se produce por el roce de esta estructura anatómica con el cóndilo femoral y que debe ser diagnosticada por un especialista para poder tratarla de la forma adecuada.

MEDIDAS PARA PREVENIR LAS LESIONES

El inicio de un programa de ejercicios físicos, preferentemente aeróbicos, con carácter progresivo y ajustado al nivel físico previo, edad y salud cardiovascular de las personas resulta lo más adecuado. Para coger la rutina, los especialistas han aconsejado empezar a hacer deporte poco a poco y de forma escalonada, siguiendo además las recomendaciones sanitarias con motivo de la Covid-19.

"Es necesario empezar con un calentamiento sencillo en extremidades y columna con movimientos circulares y de flexión-extensión de tobillos, rodillas, cintura, muñecas, codos y hombros. Es preferible realizarlo en casa y no en la calle, para no tocar el mobiliario urbano y evitar contagios. Al terminar, la vuelta al reposo también debe ser progresiva, estirando cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, trapecios, etc", ha dicho Narváez.

Es recomendable, dependiendo del nivel físico previo, comenzar caminando e incrementando el ritmo (según la tolerancia) entre 30 y 60 minutos. Si en algún momento se siente dolor en alguna articulación, sensación de ahogo, palpitaciones o dolor en el pecho, se debe suspender la actividad y consultar con un médico. Esta actividad la pueden llevar a cabo entre 3 y 5 veces por semana, hasta conseguir la forma física deseada antes de iniciar nuestro deporte habitual.

El descuido de estos hábitos saludables durante las navidades ha provocado cierto deterioro en nuestro fondo físico, algún kilo ganado y un resentimiento también en nuestra salud, pasando ésta a ser una de las principales preocupaciones con la vuelta a la rutina.

Por ello, especialistas del Hospital Vithas Xanit Internacional han aconsejado diseñar estos hábitos deportivos con sentido común y evitar ejercicios drásticos a corto plazo que, habitualmente se abandonan de forma prematura; así como la realización de un chequeo médico antes de comenzar con la práctica deportiva, sobre todo en personas que tengan factores de riesgos cardiovascular o pulmonar.