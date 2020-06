Más de 1,1 millones de personas donaron sangre en España durante 2019

Un total de 1.154.196 de personas donaron sangre en España durante 2019, lo que supone un 4 % de los 29 millones de ciudadanos españoles de entre 18 y 65 años, un 18 % de los cuales lo hacía por primera vez, según datos preliminares hechos públicos este domingo por el Ministerio de Sanidad.

El número de donaciones total del año pasado fue de 1.685.527, ya que cada persona realizó una media de 1,46 donaciones que han permitido realizar 1.860.000 transfusiones y atender a más de 400.000 pacientes.

De estas donaciones, un 5% (82.116) fueron mediante aféresis, un tipo de donación en la que se extraen, por separado, sólo aquellos componentes de la sangre que se necesitan, devolviendo el resto al donante por la misma vía de recolección.

Según destaca el Ministerio, España es autosuficiente en componentes sanguíneos destinados a transfusión desde hace tres décadas, y se ha alcanzado un excelente nivel de calidad y seguridad.

La donación en España, que es totalmente voluntaria y no remunerada, la puede realizar cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años y un peso mínimo de 50 kilos, que no esté enfermo el día que acuda a la donación y que no haya padecido enfermedades contagiosas graves.

Una vez obtenido el visto bueno médico, tras responder a un cuestionario, se puede donar sangre hasta tres veces al año en el caso de las mujeres y cuatro para los hombres. EFE