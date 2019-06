Más de 1,6 millones de denuncias por maltrato desde 2007

El número de denuncias por violencia machista presentadas en España desde 2007 es superior a 1,6 millones, y en esos años los tribunales han dictado un total de 373.333 sentencias condenatorias contra los maltratadores y acordado 293.940 órdenes de protección, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El órgano de gobierno de los jueces registra datos específicos sobre violencia de género desde 2007, y de ellos se extrae que en 2018 se presentó el mayor número de denuncias de estos 12 años (166.961), un récord también registrado en sentencias condenatorias (35.2752).

"Las víctimas deben tener esperanza: es posible romper con las cadenas de la violencia, lo hacen cada año más del 70 % de las mujeres que lo padecen y ese primer paso es romper el silencio", ha indicado la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de CGPJ, Ángeles Carmona.

Carmona ha defendido que España cuenta con un "completo sistema" que ofrece asistencia a las víctimas y dispone de recursos judiciales y policiales creados sólo para protegerlas: "Por eso es vital que la víctima o su entorno denuncien. Sólo así podrán adoptarse las medidas de protección y frenar la violencia, sólo así evitaremos la impunidad en estos atentados contra los derechos humanos", ha añadido.

La responsable del Observatorio ha lamentado que la cifra de mil mujeres asesinadas en crímenes de género desde 2003 es "amarga e inasumible para cualquier sociedad" y ha aseverado que el asesinato de Ana Lucía en Córdoba el pasado viernes es "tan terrible y doloroso como los anteriores" porque "otra mujer ha sido asesinada por el único hecho de ser mujer".

"Quiero dirigirme a todas las mujeres que sufren violencia y a sus familias para recordarles que no están solas. Hemos avanzado mucho y no podemos dar ni un paso atrás. No vamos a bajar la guardia en ningún momento", ha subrayado, para insistir en la necesidad de "perseverar en las líneas de trabajo del Pacto de Estado de 2017".

"Se lo debemos a las mil mujeres asesinadas y a todas las que siguen sufriendo hoy la violencia machista", ha afirmado.

El CGPJ, , ha incidido en la necesidad de que la confesión no sea un atenuante en los asesinatos machistas, ya que el 41 % de los victimarios se entrega voluntariamente para beneficiarse de esta circunstancia.