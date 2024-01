Más Madrid ve que Puente señala el camino a Almeida con las talas:"Ha escuchado a vecinos y trabajado para minimizarlas"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, cree que el Ministerio de Transportes encabezado por Óscar Puente ha enseñado el "camino que debería seguir" el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, con las talas de árboles.

"Han escuchado a los vecinos y se han puesto a trabajar y han buscado alternativas técnicas para intentar minimizarlas", ha expuesto Maestre antes de acudir a una representación de 'Altsasu' en el Teatro de la Abadía.

Puente informaba este martes a través de sus redes sociales que tras un "exhaustivo estudio" de Adif se iba a evitar talar 246 de los 247 árboles de la estación de Atocha, donde están acometiendo una rehabilitación de la zona. Estas talas habían sido esgrimidas por el Ayuntamiento ante las críticas del Gobierno por las que se efectuarán en la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid u otras obras como la plaza de Santa Ana.

Esta mañana el ministro ha explicado que aún no se ha puesto en contacto con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para solicitar la autorización de tala del único árbol para el que no hay encontrado una alternativa. "Al final no queda más remedio que talar un árbol que está embutido en un muro y además tiene bastantes enfermedades y había que talarlo, no hay otra solución. Pero al resto se le dan otro tipo de soluciones, protección, trasplante, etc", ha indicado Óscar Puente.

Para Maestre esta actuación se trata de una "demostración muy gráfica" de que "cuando se quiere proteger el patrimonio verde se puede" al tiempo que se minimiza la afección de unas obras que son necesarias.

"No hay ninguna necesidad de elegir, y en el caso de las talas que el Ayuntamiento de Madrid está llevando a cabo, lo único que tendría que hacer para evitar esas talas sería cortar una calle. Así que aquí la elección tiene que hacerla el Ayuntamiento de Madrid", ha proseguido la portavoz de Más Madrid.

Maestre ha insistido en que el Gobierno de coalición ha demostrado "empatía" tanto con el patrimonio verde como con los vecinos que están "preocupados" por sus árboles y calles.

Esta misma semana desde la formación que encabeza Rita Maestre se ha criticado el arranque de las talas en el parque Jimena Quirós, en el entorno de Atocha.