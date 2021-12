Más Madrid y Podemos llaman a manifestarse esta tarde en contra de la derogación de las Leyes LGTBI que pide Vox

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid han llamado a manifestarse esta tarde a las 19.30 horas en la Puerta del Sol en contra de la Ley de Igualdad de Vox que llevará este jueves a debate y votación en la Cámara regional, con la que piden la derogación de las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

En declaraciones remitidas a los medios, el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha asegurado que esta tarde la ciudadanía madrileña va a demostrar que "no quiere dar un paso marcha atrás" porque el país estará siempre a la vanguardia en derechos de personas LGTBI en todo el mundo.

"No podemos permitirnos la vergüenza de que Madrid sea el primer luchar en el que retrocedemos. Sería el primer recorte en la comunidad LGTBI; por eso llamamos a cualquier ciudadano, sea LGTBI o no, a acompañarnos esta tarde. Está en juego los derechos de todos y de todas", ha lanzado.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, también ha llamado a todos los madrileños a acudir a la concentración de hoy para decir "alto y claro que los derechos humanos no se negocian y que no pueden ser moneda de cambio entre PP y Vox".

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid se abstendrá este jueves en la votación a la Ley de Igualdad de Vox, que propone la derogación de las Leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid, por lo que no saldrá adelante.

"No podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes. Lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen", ha avanzado el portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, en declaraciones remitidas a los medios.