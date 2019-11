Más Madrid pide al Defensor actuar contra "discurso de odio" hacia menores

(Actualiza la NA3058 con reacciones del alcalde de Madrid, la vicealcaldesa y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid)

Más Madrid ha presentado este miércoles una queja al Defensor del Pueblo para pedirle que intervenga para "evitar" los "discursos de odio" hacia los menores extranjeros no acompañados (menas), en concreto desde Vox, y estudie la responsabilidad de la Comunidad respecto a los últimos incidentes en torno al centro de primera acogida de Hortaleza.

En el documento registrado ante el Defensor, al que ha tenido acceso Efe, Más Madrid hace alusión a tres agresiones contra residentes del centro de Hortaleza ocurridas en el último mes, incluida una del pasado domingo 3 de noviembre que, según este partido, acabó con varios menores hospitalizados por lesiones leves.

En este caso, según relata Más Madrid, un grupo de unas diez personas agredió con porras a menores del centro de Hortaleza que se encontraban en el parque de Isabel Clara Eugenia.

Más Madrid opina que estos sucesos vienen "alentados por discursos de odio" vertidos, en especial, por la formación de extrema derecha.

"Uno es tan grande como el enemigo que escoge, y Vox ha decidido escoger como adversario a niños y niñas absolutamente desprotegidos", ha criticado el diputado regional Emilio Delgado.

En su queja, Más Madrid señala directamente al partido de extrema derecha, acusándole de "culpar a los menores del incremento de la inseguridad en el barrio", de "estigmatizarlos" con sus declaraciones, vídeos y mesas informativas y de señalar "expresamente" dónde residen, "lo que les significa públicamente como personas cuya integración en la sociedad es altamente difícil".

Más Madrid también reprocha a la Consejería de Políticas Sociales que no haya adoptado "ninguna medida extraordinaria" para atajar la situación, a pesar del "hacinamiento" que sufren los menores en el centro de Hortaleza y de sus carencias en materia educativa.

Más Madrid también dará traslado de esta queja a la Fiscalía para poner en su conocimiento los incidentes ocurridos en Hortaleza, aportando los testimonios de trabajadores del centro de primera acogida y vecinos de la zona.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que el Ayuntamiento debe poner "todos los medios" para que los menores extranjeros no acompañados "no generen problemas" en el entorno de los albergues que les acogen.

En declaraciones a los medios en un desayuno informativo de Fórum Europa, Almeida ha comentado que estos menores "no pueden ser identificados" y que el Ayuntamiento debe cumplir la normativa vigente, aunque también ha asegurado que su cumplimiento no exime al Consistorio de "dejar de poner medios para que no estén en la calle".

En un acto electoral en Toledo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que el Ayuntamiento reforzará la zona de Hortaleza con Policía Local "para evitar riesgos mayores" por la supuesta presencia conflictiva de menores extranjeros no acompañados.

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho a los medios durante la presentación de la 34 edición del Festival Internacional Madrid en Danza que es "una irresponsabilidad" por parte de Vox y de Más Madrid "hacer electoralismo" con los menores extranjeros no acompañados.

Además, ha señalado que el Gobierno regional, a través de la Consejería de Políticas Sociales, ha apostado por sacar este asunto del debate político y buscar una solución conjunta a seis con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid.

El objetivo de este pacto regional por los menores extranjeros es, según Aguado, intentar resolver un asunto que tiene "muchas aristas", ya que, por un lado, afecta a los derechos de los menores y, por otro lado, también afecta a la seguridad y la convivencia en determinados barrios.