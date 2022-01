Más Madrid espeta a Almeida que la solución ante la contaminación "no puede ser no hacer nada", más allá de marketing

Sólo ven "una estrategia de comunicación, que es poner los números 3, 6 y 0 allí por donde va"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que la solución ante los problemas de contaminación "no puede ser no hacer nada", más allá de marketing.

Lo ha defendido en una rueda de prensa donde ha presentado la oficina de apoyo a la creación artística y después de que ayer Ecologistas en Acción publicara un informe en el que señalan que la capital supera los límites legales de contaminación por duodécimo año consecutivo convirtiéndose en "la única ciudad española en incumplir el valor límite anual para el dióxido de nitrógeno (NO2) fijado por la UE".

Maestre ha defendido que en Más Madrid siempre han sido honestos al reconocer que nadie puede ni esperar milagros ni afrontar el problema de la contaminación con un mero chasquido de dedos dado que es estructural, vinculado al diseño de la ciudad.

Alejada de todo tipo de "y tú más" y de "echarle la culpa al otro", la portavoz de Más Madrid ha insistido en que la contaminación en la ciudad lleva doce años superando los límites establecidos por la Unión Europea, pero eso tampoco supone que la opción sea "no hacer nada", que es lo que ve que sucede desde hace casi tres años con las políticas de Almeida.

PLAN A Y MADRID CENTRAL

No ha obviado "el descenso muy notable de la contaminación desde 2017 como consecuencia de las políticas llevadas a cabo vinculadas con el Plan A de Calidad del Aire y a la aplicación de Madrid Central" pero "frente a eso en tres años (los del gobierno Almeida) no ha pasado mínimamente relevante menos una cosa no imputable al alcalde, la pandemia", que ha supuesto que la ciudad estuviera casi paralizada durante un año y de forma total durante tres meses.

Esto implica que las emisiones contaminantes no se vieron reducidas por la aplicación de una serie de políticas sino por "una ciudad parada". "Eso no es un mérito", ha criticado en referencia a "esos intentos pueriles de gráficos de 'y tú más'", en referencia velada a un tuit firmado por el alcalde.

La pregunta para Más Madrid es "qué propone el alcalde, qué medidas pone sobre la mesa para luchar contra la contaminación". No ven que haya hecho nada más que "una estrategia de comunicación, que es poner los números 3, 6 y 0 allí por donde va".

La receta de Más Madrid pasa por la ampliación de zonas de bajas emisiones reales y eficaces, reducir los carriles de tráfico de entrada a Madrid y refuerzo potente del transporte público, de la movilidad ciclista y de la peatonal. En definitiva, "lo que se hace en el resto de Europa y de España pero en Madrid no".

DOCE AÑOS DE VULNERACIONES

Madrid acumula ya doce años consecutivos, de 2010 a 2021, de vulneración de los valores límite legales para NO2. La Comisión Europea abrió en 2014 un procedimiento de infracción y acabó llevando al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en julio de 2019 ante el "incumplimiento sistemático" de los valores límite legales de NO2, tanto en Madrid como Barcelona.

Previsiblemente, el TJUE emitirá su sentencia sobre el incumplimiento sistemático de la legislación sobre calidad del aire en España a lo largo del primer semestre de 2022. "No cabe esperar otra cosa que una rotunda condena, que nos abocará finalmente a una cuantiosa multa", advertían ayer en Ecologistas en Acción.