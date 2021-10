Más Madrid cree que el horizonte es abolir la prostitución y proteger a estas mujeres sin aumentar su "estigma"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha indicado este lunes que el horizonte de todo el mundo pasa por "abolir la prostitución" pero que se debe hacer protegiendo a estas mujeres y no aumentando su "estigma".

Así lo ha trasladado García en declaraciones a los periodistas tras visitar la Escuela de Circo El Invernadero, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo enmarcara como uno de sus objetivos.

"Creo que en el horizonte de todo el mundo está la abolición pero no podemos confundir prohibición con abolición y no podemos mirar a otro lado de la realidad que hay. Hay que pensar si estamos a favor de darles derechos a esas mujeres o no. Desde Más Madrid hemos dicho siempre que hay algunos derechos humanos que tenemos que preservar", ha sostenido.

Por ello, considera que todas aquellas ayudas desvinculadas del modelo de empleo que tienen que ver con renta básica o vivienda asequible son modelos que de alguna manera cumple aristas que tienen que ver con la prostitución.

Para la portavoz de Más Madrid, "no tiene sentido que la prostitución compute en el PIB y no computen los derechos de las mujeres. No podemos aumentar el estigma para estas mujeres y tenemos que diferenciar entre protegerlas y no protegerlas", ha defendido.