Más Madrid acusa al PP de tratar a 1.885 familias "como un banco" al esperar 18 meses a las becas de escolarización

Han sido abonadas en enero las becas municipales del curso 2022-2023 del primer ciclo de Infantil en centros de titularidad privada

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Lucía Lois ha acusado al Gobierno municipal de tratar a 1.885 familias "como un banco" al tener que esperar "18 meses" hasta que han sido abonadas este mes de enero las becas municipales del curso 2022-2023 del primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada.

Lois ha preguntado en la comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad "cómo piensa hacer este Gobierno para que el año que viene no tarden un año y medio en abonar estas ayudas". El director general de Educación, Juventud y Voluntariado, Carlos Blanco, ha reconocido que se trata de una cuestión "francamente mejorable" por unos "procedimientos complejos".

La edil de Más Madrid ha cuestionado la convocatoria de comisiones y reuniones sobre natalidad cuando están "haciendo una auténtica chapuza en las políticas públicas para mejorar la conciliación". "Han tardado 18 meses, un año y medio, en decirles a las familias si iban a tener las becas o no", ha lanzado, lo que ha generado una "inseguridad absoluta" dado que "han tenido que seguir adelantando cada mes 500 euros para pagar una escuela infantil".

Lois ha sumado que el Gobierno municipal "además ni han sido capaces de gastarse todo el presupuesto para esta línea". "Han dejado a mil familias fuera de estas becas por no presentar un papel y a 400 sin beca por no cumplir los criterios económicos. Y de los 100.000 niños y niñas de entre 0 y 3 años que viven en esta ciudad han becado con su gran política estrella para la conciliación y la educación a 1.885 familias, a las que han tratado como un banco", ha criticado.

"Les piden a las familias que adelanten un dinero que ustedes deberían estar poniendo y les hacen esperar durante un año y medio para saber si finalmente van a tener la suerte de tener esta ayuda. Realmente nos preguntamos si después de estos 18 meses ustedes les han hecho el ingreso con los intereses de demora porque, la verdad. es que las familias se los hubieran merecido", ha reprochado la concejala de Más Madrid.

La edil del principal grupo de la oposición ha afeado al PP que "se les llene la boca con la baja natalidad, con los suicidios demográficos, cuando realmente deberían dedicar su tiempo a ayudar a estas familias que lo están pasando muy mal al final de mes al pagar 500 euros de escuela infantil privada porque no hay plazas públicas suficientes y ustedes tampoco van a construir escuelas infantiles públicas durante este mandato".

PLAN DE FOMENTO DE LA NATALIDAD "IMPRESCINDIBLE"

El director general ha defendido el plan de fomento de la natalidad, "imprescindible" porque "cada vez las familias tienen menos hijos". En cuanto a la crítica las pocas plazas en las escuelas infantiles ha contestado que en su Gobierno tomaron decisiones como salir del convenio de la red pública de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid y la aprobación de un reglamento en el que prohibieron cualquier posibilidad de colaboración o de financiación de escuelas privadas o concertadas", algo que "ha tenido consecuencias".

"No pensemos que las decisiones que se toman no dejan de tener consecuencias y evidentemente se está notando en estos procesos de tramitación de las becas. Dígame una sola convocatoria de becas, de ayudas, en la línea de subvenciones, que se abone casi con la inmediatez que me está reclamando", ha retado a la concejala de Más Madrid.