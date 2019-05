Más del 80% de los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil secundan la huelga, según CC.OO.

Más de un 80% de los trabajadores del primer ciclo de Educación Infantil en escuelas privadas y de gestión indirecta han secundado el paro de este martes 21 de mayo "pese a las hostilidades y obstáculos planteados por las patronales, con amenazas explícitas de despidos".

Así lo ha dado a conocer el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que ha convocado huelga en toda España en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, contra la firma del nuevo convenio colectivo en el sector.

En este sentido, el sindicado ha explicado que los trabajadores que han respaldado el paro lo hacen "expresando su malestar con la previsible firma del nuevo convenio laboral, que cronificará la precariedad de un colectivo con una elevada responsabilidad en una etapa tan importante en el desarrollo de niños y niñas como la de 0 a 3 años".

Según ha informado CC.OO., el seguimiento está siendo "masivo" especialmente en aquellas comunidades autónomas en las que no se habían fijado servicios mínimos o estos no eran excesivamente estrictos. "Las movilizaciones se están sucediendo en todo el país, y en territorios como Galicia, Castilla y León, Madrid, Cataluña, Andalucía, País Valencià, etc. están siendo muy concurridas, en un ambiente reivindicativo", ha detallado.

De este modo, el sindicado considera que el sector ha dejado "muy claro" que las prioridades de las trabajadoras --el 95% son mujeres-- pasan por el reconocimiento profesional de las tareas que vienen desarrollando, y ha denunciado que la formación y la responsabilidad que asumen "no se corresponden en absoluto con las retribuciones irrisorias que vienen percibiendo".

"Los 930 euros brutos que el nuevo convenio pretende establecer de salario base para las educadoras es muestra del ninguneo y desprecio hacía un colectivo con retribuciones congeladas desde hace más de siete años", ha criticado CC.OO.

Asimismo, la organización sindical ha insistido en que "el progreso psicomotriz, afectivo, intelectual y social del niño/a, potenciado en esta etapa educativa, es posible gracias al trabajo que desarrollan estas educadoras".

Sin embargo, según ha rechazado, "a cambio ven cómo se pacta la pobreza laboral en un nuevo texto de convenio que no aporta soluciones a las múltiples dificultades que surgen en el día a día y que perpetúa la precariedad laboral en el sector, ahondando la brecha salarial por cuestión de género".

CCOO ha asegurado que confía en que las movilizaciones sean "un revulsivo" para que las organizaciones patronales y sindicales presentes en la Mesa Negociadora del nuevo convenio colectivo se "sensibilicen con el evidente rechazo del sector ante un texto que condena a la precariedad a sus trabajadoras".

La firma del XII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil está prevista para este miércoles 22 de mayo. Los sindicatos FSIE, USO y UGT sí respaldarán la rúbrica.