Más del 60% de los docentes españoles aseguran necesitar formación en TIC para hacer su trabajo, según la OCDE

Más del 60% de los docentes españoles aseguran necesitar formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para poder realizar su trabajo, y es probable que necesiten más que otros trabajadores del sector educativo.

Así lo pone de manifiesto el informe 'OECD Skills Outlook 2019', que forma parte de la campaña 'I am the Future of Work' de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los resultados del informe muestran que, en el caso de España, los estudiantes de 15 años tienen un rendimiento relativamente mejor que la media de países de la OCDE. Sin embargo, los jóvenes españoles, y especialmente las personas mayores, obtienen puntuaciones significativamente más bajas que la media de la OCDE, en lo que se refiere al uso complejo y diversificado de Internet.

El informe destaca que un buen nivel de habilidades permite a las personas desbloquear todos los beneficios de Internet. Así, indica que solo el 23% de los españoles entre los 16 y los 65 años tienen un buen nivel en comprensión lectora y matemáticas, lo que posiciona a España en la quinta posición por la cola de los 29 países analizados, solo por delante de Turquía, Chile, Italia y Grecia.

Asimismo, el uso que los trabajadores españoles hacen de las TIC en los puestos de trabajo, también es menor que en el resto de países que forman la Organización.

En este sentido, el informe estima que en España, aproximadamente el 9,6% de los trabajadores ocupan un puesto con un alto riesgo de automatización y necesitarían esfuerzos de capacitación moderados (hasta 1 año) para transitar hacia un riesgo bajo o medio de automatización. Además, un 1,4% necesitaría mucha formación (hasta 3 años) para escapar del riesgo de automatización.

SEIS PAÍSES EUROPEOS, A LA CABEZA

El nuevo informe de la OCDE insta a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos para mejorar sus políticas de educación y capacitación para que las personas tengan los beneficios de la transformación digital y se reduzca el riesgo de automatización, que aumenta las desigualdades y aumenta el desempleo.

El 'OCDE Skills Outlook 2019' muestra que, a medida que los mercados laborales evolucionan en respuesta al cambio tecnológico, algunos países están mejor preparados que otros como resultado de los niveles de habilidad de sus ciudadanos.

De hecho, solo unos pocos países (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega y Suecia) están a la vanguardia en cuanto a habilidades y los sistemas de aprendizaje permanente necesarios para prosperar en el mundo digital.

Sin embargo, muchos otros países se están quedando atrás, según advierte la OCDE. Japón y Corea, por ejemplo, aunque tienen potencial, deben hacer mayores esfuerzos para garantizar que los trabajadores mayores y los adultos no se queden atrás.

Mientras, los ciudadanos de Chile, Grecia, Italia, Lituania, la República Eslovaca y Turquía, suelen carecer de las habilidades necesarias para prosperar en el mundo digital, y los sistemas de capacitación actuales no están lo suficientemente desarrollados como para permitirles mejorar sus habilidades.