Más del 70 % de los catedráticos, como mínimo, se jubilarán en diez años

Más del 70 % de los catedráticos, "como mínimo", y el 47 % de los profesores titulares se jubilarán durante los próximos diez años, según las prospecciones del Ministerio de Universidades, ha explicado hoy jueves su titular, Manuel Castells.

Durante una comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado, Castells ha subrayado que este dato hace albergar la esperanza de solventar la situación de "precariedad" y altas tasas de contratos temporales en la Universidad gracias a las plazas que quedarán vacantes y a la tasa de reposición aprobada por el Gobierno del 110 %.

Durante su intervención, ha anunciado también que el próximo lunes propondrá a la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están representadas las comunidades autónomas, la equiparación de los precios de los máster obligatorios -más caros- a los de los grados.

"Se va intentar gradualmente, en colaboración con las universidades y las comunidades autónomas, ir reduciendo el precio de los máster obligatorios, algo que ya está haciendo Cataluña, para que no sean exorbitantes, de los más altos de Europa", ha añadido.

El coste de esta equiparación de precios, según su cálculo, son 10,4 millones de euros para el conjunto de las 17 comunidades.

"Se nos podría caer la cara de vergüenza de decir que no podemos pagar eso a no ser que haya otra clase de prioridades; estoy harto de la hipocresía política que utiliza la situación de carestía para enmascarar la realidad y no resolver los problemas", ha dicho.

Sobre la alta temporalidad de los contratos, superior al 40 % en la mayoría de las universidades y que ha achacado a los recortes aplicados tras la crisis del 2008, Castells ha señalado que se están organizando las plantillas para acabar con las fórmulas laborales precarias y con los "falsos" profesores asociados.

"Sin quitar los asociados, que son muy útiles -tienen un empleo y un salario completo fuera de la Universidad y enseñan unas horas- hay que reabsorber con control de calidad a los falsos asociados en personal estable, en función de la financiación que obtengan las universidades".

Si el Gobierno ha aprobado una tasa de reposición del 110 % para las administraciones y las proyecciones demográficas del Ministerio es que en los próximos 10 años se jubilarán, como mínimo, más del 70 % de los catedráticos y el 47 % de los profesores titulares "habrá plazas, claro que sí, tanto funcionariales como laborables, pero hay que ordenarlo y organizarlo".

En este contexto, ha señalado que los Presupuestos Generales de 2021 han aumentado la financiación autonómica en un 11 %, lo que se traduce en una transferencia neta a las comunidades de 145.920 millones de euros, más que los fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia.

En consecuencia, "yo de rodillas les imploro a las comunidades: si tienen un 11 % más ¿pueden dar un 1 o 2 % a la Universidad o se lo quedan todo para lo que decidan? Nosotros aumentamos la financiación que no puede ser finalista, y ustedes comunidades ¿qué hacen con esto?".

"A ver si de verdad se toman en serio las universidades, porque todo el mundo está de acuerdo en su importancias salvo cuando hay que pagar; esto no puede ser", ha subrayado. EFE