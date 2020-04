Más de un centenar de repatriados españoles llegan a Madrid desde Filipinas

El avión en el que han viajado más de un centenar de repatriados españoles desde Filipinas, donde se encontraban disfrutando de sus vacaciones cuando comenzó la pandemia del coronavirus, ha aterrizado este viernes en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suarez, a las 8:50 horas.

A su llegada al aeropuerto madrileño tras cerca de catorce horas de vuelo desde Manila, han manifestado estar cansados y con ganas de llegar a casa, aunque han destacado, en declaraciones a los periodistas, el buen trato que han recibido en ese país.

Es el caso de David Prieto, un almeriense que llegó a una isla filipina con la idea de descansar durante un mes de vacaciones, que finalmente se ha convertido en dos.

"Yo estuve contento porque en el sitio que me pilló, una isla pequeña, no tuvimos ningún problema, no nos miraron de mala manera, la policía siempre te ayudaba. En mi caso, muy agradecido a la gente de Filipinas", ha comentado el joven, que ha relatado también la odisea hasta llegar a Manila desde donde se encontraba.

Se trata del primer vuelo de repatriación organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España desde el sudeste asiático -el día 30 saldrá uno de Bangkok, así como otro de Sidney- y el que más europeos va a sacar de Filipinas.

Otra de las repatriadas ha contado cómo en el cuarto día de sus vacaciones se decretó en ese país el confinamiento, aunque ha asegurado que han estado muy bien: "Mejor que aquí".

No obstante, ha indicado que tuvieron problemas para encontrar alojamiento porque los centros turísticos estaban cerrados.

"Fuimos acogidos por españoles de forma altruista; al final nos quedan historias muy bonitas de esta experiencia", ha continuado esta turista española, que ha reconocido que en el avión estaban "todos contentos" y con pena de irse.

Ahora, ha dicho la mujer, tienen que empezar a asimilar lo que se van a encontrar en España, porque allí, en Filipinas, han estado confinados pero "de forma diferente".