Más de 500 mayores disfrutan de la Navidad en compañía gracias a Grandes Amigos: "No me dejéis nunca de querer"

La ONG Grandes Amigos, dedicada desde 2003 a prevenir y paliar la soledad de las personas mayores, ha ideado durante todo este año una serie de alternativas seguras de socialización y acompañamiento de las que se han beneficiado más de 500 personas.

Desde la puesta en marcha el Programa de Acompañamiento Afectivo Telefónico, disponible para mayores de toda España, al envío de kits de seguridad (con mascarillas, gel hidroalcohólico y recomendaciones de higiene), pasando por una gran variedad de actividades de ocio y socialización que la ONG ha multiplicado en estas semanas navideñas.

Según expone la asociación, mantenerse socialmente activos ya era vital para el bienestar, salud y dignidad de las personas mayores antes del coronavirus, pero la llegada de la pandemia ha acentuado la soledad de los mayores, en un contexto en el que la sociedad aún discrimina por edad y, por tanto, rechaza la vejez.

Aunque la vacuna empiece a suministrarse, la limitación al contacto físico se mantendrá un tiempo. Casi un año de aislamiento se ha traducido en más soledad, menos calidad de vida y nuevos problemas de salud física y mental para la población mayor: dificultades para caminar, atrofia muscular, fatiga, ansiedad, depresión, desorientación, deterioro cognitivo, etc. "Si no se facilita una vida afectiva y socialmente activa, aumentarán los casos de enfermedades crónicas, situaciones de dependencia irreversibles y mayor riesgo de mortalidad temprana", advierte la ONG.

ACTIVIDADES SEGURAS Y PENSANDO EN SUS PREFERENCIAS

Grandes Amigos ha primado en estas acciones las medidas de seguridad ante el virus y las preferencias de las propias personas mayores, a las que ha preguntado qué les apetecía e ilusionaba, en línea con un enfoque de atención centrada en la persona.

Además de las visitas, acompañamientos, encuentros y llamadas de las que disfrutan más de 1.000 personas durante todo el año, en estas dos últimas semanas de Navidad ha organizado las siguientes acciones de ocio y socialización, en la que han participado más de 500 personas mayores.

Una de ellas es 'Navidad en la calle' (merienda y tour por alumbrado navideño en taxi o en minibús con guía cultural); 'Navidad en casa' (comida o cena a domicilio para dos, a cargo de la Fundación Juan XXIII y de restaurantes de cada ciudad); envío de 235 kits a residencias para que las personas mayores elaboren una postal navideña artesanal a su gusto y la puedan enviar a sus seres queridos, así como detalles y cestas de navidad;

Asimismo, se llevó a cabo 'Pequeños grandes detalles', en la que un equipo de voluntarios elaboran un regalo al gusto de la persona mayor y se lo llevan por sorpresa (dulces caseros, centros de flores, álbum de fotografías, detalle artesanal, cestas navideñas, etc); se organizaron Miniencuentros (visitas de grupos reducidos de voluntarios/as para celebrar con la persona mayor su cumpleaños o para regalarle una actuación musical en su domicilio); y el envío a más de 1.000 personas de una felicitación navideña y el regalo de un calendario de 2021.

Para minimizar el impacto de la segunda ola de la COVID-19, en los meses de octubre y diciembre también se organizaron una batería de actividades de apoyo y socialización, como: 'Hoy ceno contigo', en la que 500 personas participan en cenas y comidas que organiza la ONG en restaurantes o en el domicilio; y el envío a más de 1.000 personas de carta de ánimo junto con el regalo de la bolsa de algodón 'Siempre con las personas mayores'.

"SOIS MI VERDADERA FAMILIA"

Las personas mayores se han mostrado muy satisfechas con las acciones organizadas por Grandes Amigos. "Ha sido un año lleno de enfermedad, pero saber que con una llamada estáis aquí me ha llegado a curar y a sentirme más alegre. Sois mi verdadera familia, que me acompaña y me llama por teléfono cada día. ¡Hoy me han llamado ya tres 'grandes amigos'. No me dejéis nunca de querer", ha asegurado Paquita, de Móstoles.

También Maite fue sorprendida por un grupo de voluntarios de Adinkide (delegación vasca de Grandes Amigos), que fueron a tocarle villancicos y canciones tradicionales a su casa por la celebración de Santo Tomás en Donostia, una tradición especial para ella que pudo revivir: "Es tan bonito, esto es lo mío, lo que a mí me gusta, yo soy muy donostiarra", decía emocionada.

Del mismo modo Carmen, de Madrid, contaba que estaba "triste" tras el reciente fallecimiento de su hermana, pero la ayuda de la ONG la estaba ayudando a sentirse "mejor".

"Yo tengo una familia grande, pero este año he encontrado otra familia, la cual me ha acompañado en mis 'malos momentos' --dice Alejandro--. Expresar en esta carta mi gratitud, y sobre todo el deseo de que existan más personas como vosotros en el mundo, aunque creo que vosotros sois únicos, por toda la bondad y acompañamiento que tenéis y ofrecéis cada día. Ha sido un año duro, pero lo habéis hecho fácil".

Grandes Amigos ha realizado un vídeo en el que recopilan algunos de los momentos vividos con estas personas mayores: 'https://www.youtube.com/watch?v=UKjWwrciykA&feature=youtu.be'.

CÓMO HACERLO POSIBLE

Para hacer posible este esfuerzo, Grandes Amigos ha puesto en marcha una campaña solidaria de recaudación de fondos a través de la web 'grandesamigos.org' para contribuir a financiar cientos de meriendas, cenas, transportes, excursiones culturales con guía, regalos o cestas navideñas, así como el aumento de la atención profesional, que permite a la ONG ofrecer ayuda individualizada y coordinarse con los servicios sociales, centros de salud y cualquier recurso que necesiten las personas mayores que acompañan.

Además de donar o hacerse socio para ayudar a las personas mayores en situación de soledad, se puede contribuir a este fin a través de la tienda online de Grandes Amigos: la recaudación de los regalos solidarios, como los 'Calcetines Amigos' o la bolsa de algodón 'Siempre con las personas mayores', se destina igualmente a los programas de acompañamiento y socialización que desarrolla la fundación.