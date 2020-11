Más de 500 estudiantes de 6 CCAA competirán en el IV Gigas for Schools por la mejor idea emprendedora con enfoque social

Más de 500 estudiantes de seis comunidades autónomas competirán con sus proyectos de emprendimiento y tecnología en la IV Edición de Gigas for Schools, que busca inspirar y formar a los jóvenes para fomentar un cambio social a través de la mejor idea empresarial o social.

La iniciativa de la multinacional tecnológica de cloud computing se pone en marcha en colaboración con Educación Jesuitas (Educsi) en centros educativos de seis comunidades autónomas para fomentar desde un enfoque práctico, el emprendimiento de jóvenes de 15 a 18 años de los centros eductivos de la Compañía de Jesús para despertar su interés por la innovación y las nuevas tecnologías.

El alumnado participante trabajará en el desarrollo de productos, startups o proyectos que identifiquen y den respuesta a una necesidad concreta, y que aspiren a ser generadores de un cambio social.

Según informa Gigas, el método está concebido además para potenciar la educación en valores y competencias como el trabajo en equipo, la superación, el esfuerzo, el error como fuente de aprendizaje y la distribución de conocimientos y habilidades. De este modo, el alumnado participará en las bases de una red futura basada en el emprendimiento y en la I+D+i y pondrá especial atención a los fines sociales de sus proyectos.

El programa también persigue fomentar el desarrollo y la implantación real de las mujeres en profesiones tecnológicas, ante la realidad actual de que el porcentaje de estudiantes femeninas es notablemente inferior al masculino. La UNESCO calcula que apenas el 35 por ciento de los estudiantes matriculados en las carreras vinculadas a las STEM en la educación superior son mujeres.

El director ejecutivo y cofundador de Gigas, Diego Cabezudo, ha explicado que con la iniciativa buscan impulsar la "empleabilidad y la retención del talento de los más jóvenes como parte esencial en sectores clave para la construcción de un nuevo tejido empresarial".

"Tenemos la obligación de inspirar y apoyar la inclusión e igualdad en profesiones en las que las mujeres tienen mucho que aportar. Y esta progresión solo se puede conseguir desde la educación base", ha defendido.

En el marco de este programa, el alumnado recibe una formación práctica y guiada en materias como marketing, planificación de negocio, desarrollo de productos, ventas y estrategia.

Al final del programa, un jurado valorará los mejores proyectos en función del análisis de mercado y viabilidad o su potencial de aplicación, así como el alcance social de las propuestas presentadas.

La iniciativa de Gigas y Educsi cuenta con el patrocinio de PwC, Universidad Camilo José Cela y Learning Idiomas, así como con la colaboración de Rock Camp, Mar de Niebla y Cambridge.

A lo largo del programa, además, personas vinculadas con el mundo de la empresa, la tecnología o el emprendimiento social impartirán charlas y masterclass relacionadas con las materias, para contribuir con sus conocimientos al desarrollo de los proyectos.

"Todos sabemos que, en el corto plazo aparecerán puestos de trabajo que hoy en día no existen y para los cuales no estamos formando a las generaciones del mañana. Por eso, y a pesar de las limitaciones sobrevenidas por la pandemia, este tipo de iniciativas no se pueden paralizar", concluye Cabezudo.