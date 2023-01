Más de 3.000 docentes y sanitarios se manifiestan en Barcelona

Más de 3.000 docentes y profesionales sanitarios, según datos de la Guardia Urbana, convocados por los sindicatos de maestros y la Mesa Sindical de la Sanidad, han comenzado una manifestación desde la plaza de Sant Jaume de Barcelona hasta el Parlament, en la primera de los dos jornadas de huelgas convocadas por estos colectivos.

Los sindicatos de docentes y de la sanidad protestan "por las condiciones límite" en que se encuentran ambos servicios públicos y para exigir al Govern "invertir" en ellos "para evitar su colapso".

Los manifestantes se han concentrado a las 11:00 horas en la plaza de Sant Jaume y, tras una pancarta con el lema "Salvemos los servicios públicos, defendamos la educación y la sanidad", se dirigen a la sede del Parlament, donde está previsto que acabe la protesta.

Poco antes de que empezara a andar esta manifestación, miles de médicos de primaria y otras especialidades convocados por el Sindicato de Médicos se han concentrado frente al departamento de Salud en Barcelona, desde donde se han dirigido en otra manifestación hacia la estación de Sants.

El Sindicato de Médicos reclama una reducción de la carga de trabajo de los facultativos y una mejora retributiva.

El Departamento de Salud de la Generalitat ha cifrado en un 17,5 % el seguimiento esta mañana de la huelga por parte de los médicos en los centros sanitarios catalanes -un 33,5 % en la atención primaria- mientras que el sindicato Metges de Catalunya eleva la cifra al 75 %, un 79 % en los ambulatorios.

Antes de iniciar el recorrido de la manifestación, la secretaria nacional del sindicato mayoritaria de profesores USTEC, Iolanda Segura, ha pedido mejores condiciones laborales para el profesorado y que incrementen los presupuestos del Govern para educación, "porque esto revierte en la ciudadanía".

También ha vuelto a reclamar "blindar el mes de julio para formaciones" de los profesores.

El portavoz de la Intersindical, Bernat Pèlach, ha pedido que el Govern "revierta los recortes este mismo año para seguir trabajando en los problemas estructurales que afectan a la educación".

Anna Alcalà, portavoz de la Mesa Sindical de Sanidad, ha reivindicado jornadas de 35 horas para todos los colectivos sanitarios, la equiparación de los convenios con la pública y a nivel europeo, jubilaciones a partir de los 60 años como los cuerpos de policía y que los pagos por objetivos se incluyan en el salario.

Los manifestantes, muchos de ellos con batas blancas, exhiben pancartas con lemas como: "Harta de que me digan que la solución es que me esfuerce más"; "no votes a quien destruye la sanidad pública"; "faltan enfermeras", o "más inversión para educación".