Más de 300 investigadores debatirán en Barcelona sobre el Síndrome de Down

Más de 300 investigadores procedentes de 34 países participarán desde mañana y hasta el domingo en el CosmoCaixa de Barcelona en el Congreso Internacional de la Trisomy 21 Research Society, en el que debatirán sobre los últimos descubrimientos en síndrome de Down y alzhéimer.

La investigadora del Centro de Regulación Genómica (CRG) y presidenta de la Trisomy 21 Research Society (T21RS), Mara Dierssen, ha avanzado que en el congreso se presentarán descubrimientos pioneros, pero también se propondrá una innovadora estrategia para fomentar el intercambio científico entre los profesionales y los familiares de personas con síndrome de Down.

Está previsto que participen algunos de los referentes internacionales en la materia, como el profesor Wieland Huttner, director del Max Planck Institute de Biología Celular y Genética; la doctora Li-Huei Tsai, del Massachusetts Institute of Technology (MIT), o el profesor Stylianos Antonarakis, profesor de Medicina Genética de la Universidad de Ginebra y director del iGE3 Institute of Genetics and Genomics.

"Los retos son muy amplios, e incluyen desde la prevención y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas hasta la investigación de terapias o tratamientos paliativos que incrementen la calidad de vida y la integración social de las personas con síndrome de Down", ha señalado Dierssen.

Los expertos debatirán, además, sobre las posibilidades y los retos existentes para dar valor real al conocimiento generado en las instituciones públicas de investigación, favoreciendo la traslación de los resultados de la investigación al mercado para conseguir un mayor impacto clínico.

El congreso incluye en su programación un día de actividades para el público general, implicando a colectivos como Down España o la Fundación Catalana Síndrome de Down, con debates sobre la implicación de la sociedad en los avances científicos.

También habrá una sesión, liderada por el profesor Jesús Flórez, catedrático emérito de la Universidad de Cantabria y fundador de Fundación Iberoamericana Down21, en la que científicos españoles explicarán de forma amena a las familias los hallazgos presentados en el congreso.

Además, el congreso contará con la participación como voluntarios de personas con síndrome de Down.

"Este congreso es una oportunidad para reformular la visión que tenemos sobre la discapacidad intelectual y su manejo clínico. De ahí que uno de nuestros retos sea dar visibilidad a la importancia de la investigación en este campo, hasta ahora prácticamente desconocida en nuestro país", ha señalado Dierssen.

El congreso está respaldado por un comité de honor formado por personalidades del ámbito de la ciencia e innovación de España, como Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades; Carmen Vela, presidenta del Comité de Honor y anterior secretaria de Estado de Investigación; o Àngel Font, director corporativo de Investigación y Estrategia de la Fundación Bancaria "la Caixa".

También estarán representadas en el congreso instituciones como el Real Patronato sobre Discapacidad, a través de su director, Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad; Down España, a través de su presidente, Mateo San Segundo, y la Fundación Catalana Síndrome de Down, a través de su presidenta, Katy Trías.

El congreso cuenta con el impulso de "la Caixa", que ha facilitado la participación de jóvenes talentos investigadores y ha financiado un programa pionero de estancias cortas en laboratorios españoles que investigan el síndrome de Down.