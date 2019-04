Más de 140.000 personas firman el 'Manifiesto por la Ciencia', que denuncia el "deterioro" del sistema científico

Más de 140.000 personas han firmado en tan solo cinco días el 'Manifiesto por la Ciencia' de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), en el que se alerta de la situación por la que atraviesa actualmente el trabajo científico en España.

El documento, que cuenta con el apoyo de los 31 directores de los centros de investigación e institutos sanitarios más relevantes del país y 1.400 científicos a título particular, denuncia el "deterioro" del sistema científico español. Además, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) y la Society of Spanish Researchers in the United Kingdom (CERU-SRUK) también se han adherido oficialmente.

"La disminución continuada de los recursos públicos dirigidos a la investigación, desarrollo e innovación compromete seriamente la competitividad de los grupos de investigación en cáncer más punteros y la viabilidad de los equipos liderados por los investigadores más jóvenes de nuestro país", alertan.

ASEICA denuncia que los científicos españoles solo reciben "tres de cada diez euros del dinero público presupuestado". "En términos cuantitativos, se estima que el presupuesto español para I+D+i está por debajo del 1 por ciento del producto interior bruto en términos reales, una cifra muy alejada de los países del entorno y de los objetivos que la Unión Europea ha fijado en su Estrategia de Lisboa para 2020", explica su presidente, Xosé Bustelo.

Esto, a su juicio, se está traduciendo en "graves recortes" en la financiación que "afectan incluso a la línea de flotación de los grupos de investigación punteros de este país". "Es ya literalmente imposible hacer ciencia competitiva en el país con los presupuestos que se están asignando actualmente a los proyectos de investigación", según el doctor Bustelo.

Junto con este problema, los impulsores del manifiesto alertan también de que "la última convocatoria de proyectos del Plan Nacional de I+D+i correspondiente al año 2018 ha salido con más de 7 meses de retraso y, pese a que los proyectos deberían haberse iniciado el 1 de enero de este año, no lo harán hasta los últimos meses de este año según los cálculos más optimistas".

"Como resultado de estos retrasos, muchos grupos de investigación, sobre todo los liderados por los científicos más jóvenes, están actualmente sin financiación desde el 1 de enero. Esto conlleva a su vez el despido temporal de investigadores altamente cualificados debido a la falta de continuidad entre proyectos sucesivos", señala el presidente de ASEICA.