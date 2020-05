Más de 140 líderes mundiales y expertos piden que la vacuna contra el Covid-19 sea gratuita

Más de 140 líderes y expertos mundiales, entre ellos el presidente de Sudáfrica y de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, el presidente de Senegal, Macky Sall, y el presidente de Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, han firmado una carta abierta en la que piden que se garantice que las vacunas, diagnósticos, pruebas y tratamientos de Covid-19 se suministren de forma gratuita en todos los países, estén libres de patentes y se distribuyan equitativamente.

"Miles de millones de personas esperan hoy en día una vacuna que es nuestra mejor esperanza para poner fin a esta pandemia. Como países de África, estamos decididos a que la vacuna no tenga patentes, se fabrique y distribuya rápidamente y sea gratuita para todos. Toda la ciencia debe ser compartida entre los gobiernos. Nadie debe ser empujado al final de la cola de las vacunas por el lugar donde vive o por lo que gana", explica el presidente de Sudáfrica.

La carta, coordinada por ONUSIDA y Oxfam, advierte de que el mundo no puede permitirse monopolios y competencia para obstaculizar la necesidad universal de salvar vidas. "Esta es una crisis sin precedentes y requiere una respuesta sin precedentes. Al aprender las lecciones de la lucha contra el Ébola, los gobiernos deben eliminar todas las barreras que impiden el desarrollo y el rápido despliegue de vacunas y tratamientos. Ningún interés es más importante que la necesidad universal de salvar vidas", argumenta la expresidenta de Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Los dirigentes reconocen que se están realizando progresos y que muchos países y organizaciones internacionales están cooperando multilateralmente en materia de investigación y desarrollo, financiación y acceso. Sin embargo, como muchos países y empresas están avanzando con una rapidez sin precedentes para desarrollar una vacuna eficaz, los dirigentes piden compromisos concretos para garantizar que sea asequible y esté disponible para todos en el plazo más breve posible.

"Frente a esta crisis, no podemos seguir como si nada. La salud de cada uno de nosotros depende de la salud de todos. La vacuna de Covid-19 no debe pertenecer a nadie y debe ser gratuita para todos. Los tópicos diplomáticos no son suficientes, necesitamos garantías legales, y las necesitamos ahora", reclama Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda.

"Las soluciones de mercado no son óptimas para luchar contra una pandemia. Un sistema de salud pública, que incluya la vacunación y el tratamiento gratuitos cuando estén disponibles, es esencial para hacer frente al problema, como demuestra la experiencia brasileña con la concesión de licencias obligatorias de medicamentos antirretrovirales en el caso del VIH", apostilla Nelson Barbosa, ex ministro de Finanzas de Brasil.