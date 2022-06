Más de 100 estudiantes se han reunido para debatir las deficiencias del sistema educativo: "No somos una nota"

Representantes de los jóvenes han presentado sus testimonios y sus propuestas en una mesa de diálogo con autoridades del Ministerio de Educación, y Consejerías de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, y periodistas, además con otros referentes de la comunidad católica, la comunidad judía y otras comunidades y representantes de la sociedad civil para avanzar hacia el Pacto Educativo Global que propone el papa Francisco.









Organizado por el movimiento internacional educativo Scholas Occurrentes, creado por Decreto del Papa Francisco y presente en los 5 continentes, ha celebrado la sexta edición de Scholas Ciudadanía Madrid, reuniendo del 15 al 22 de junio de 2022 a un centenar de alumnos de 4º ESO, y 1º BACH de diversos colegios de la Comunidad de Madrid.

En la clausura, los jóvenes han dado testimonio de la experiencia, han mostrado su obra artística y han presentado a los invitados, instituciones y autoridades nacionales y locales sus conclusiones y proyectos. Entre ellos Encarna Cuenca, presidenta del Consejo Escolar del Estado, Martha Villabona, consejera de S.G de Coop. Territorial e Innovación del Ministerio de Educación y Formación Profesional; José María Rodríguez, director general de Educación Secundaria Consejería de Educación y FP Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; Nikolay Yordannov, director general de la Juventud, de la Consejería de Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Carmelo Encinas, periodista, Fernando Jaureguí, periodista, Miguel Arrufat, presidente UNIR, y el presidente de la Fundación Scholas José María del Corral entre otros.





Alberto Carrasco, alumno de 1º BAH y representante delegado de los estudiantes afirmo: “Somos presente como futuro. Quiero remarcar que el problema de educación es también un problema político; porque como joven me da igual el partido político que este gobernando y su ideología, pero no me da igual que están cambiando constantemente las leyes según el partido político que gobierna, esto no es bueno y crea incertidumbre entre los jóvenes. Queremos que se nos tenga en cuenta, que tengamos voz y voto. Que se mantengan los cambios positivos el sistema educativo más allá del partido político que gobierne.

Begoña Mate, profesora del Colegio Ntra. Sra. Del Pilar en Plaza de Castilla habló en nombre de los docente de los diferentes centros que han acompañado a los alumnos y compartió: “Nos costó mucho parar, y dejar toda nuestra actividad para comenzar el programa Scholas Ciudadanía pero estamos muy contentos, nos ha sorprendido, nos ha emocionado ver el progreso de nuestros alumnos durante esta semana. Ellos mismos expresaban que han aprendido mucho, que han reído mucho, que estaban felices y nosotros como profesores encantados y agradecidos de la oportunidad de conocer a los nuestros alumnos de otra manera, fuera del aula y sobre todo nos recuerda que nuestra vocación docente es un acto de amor, y en estos días se ha podido plasmar, porque educar es sacar lo mejor de los jóvenes con amor”.

Martha Villabona, consejera de S.G de Cooperación Territorial e Innovación del Ministerio de Educación y Formación Profesional afirmó: “Efectivamente los problemas que habéis expresado de una educación para saber hacer es importante, y es una prioridad para el Ministerio de Educación, es lo que llamamos aprender por competencias, para que los jóvenes tengáis la capacidad para hacer cosas de la vida diaria y desde la escuela o instituto se os enseñen a resolver esos problemas. He escuchado todo y voy a derivar a los jefes para que tomen nota”.

Carmelo Encinas, felicitó a los representantes de los estudiantes al exponer sus testimonios y propuestas, por mostrar interés en mejorar la educación y estar interesados por el futuro. El periodista también insistió en este tema: “No hay que condicionar toda la vida a una nota, el énfasis hay que ponerlo en que la escuela y el profesorado debe estar pendiente de sacar lo mejor de cada uno de los alumnos”

Por su parte, Fernando Jauregui ha afirmado que: “Estamos ante el conflicto intergeneracional más serio que hemos vivido nunca, y es serio porque las generaciones adultas estamos imponiendo a los jóvenes nuestro modelo educativo y también social. Por otro lado, los periodistas hemos silenciado por ejemplo el suicidio juvenil hasta que ha llegado a convertirse en la primera causa de muerte en los jóvenes y esos silencios os lo estamos imponiendo a vosotros y eso no es bueno. Como habéis expresado vosotros los jóvenes, la EVAU que está mal, es un modelo que está caduco y lleno de defectos porque además en España tenemos un modelo territorial defectuoso. Soy profesor universitario, esta no es la generación mejor preparada, no lo es, porque cada señor que llega al Gobierno decide que educación va a imponer a los demás durante el tiempo que sea, en vez de llegar a un acuerdo, y pensar con los jóvenes. La culpa no la tienen los jóvenes la tenemos nosotros los adultos que hablamos un lenguaje que no entendéis y tenemos que pensar más en vosotros, los jóvenes”.

Por su parte, José María Rodríguez, director general de Educación Secundaria Consejería de Educación y FP de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid afirmó: “Se han dicho cosas importantísimas. Desde los chicos que participaron hasta los distintos representantes de distintas instituciones que estamos aquí. Tengo un mensaje importantísimo para ustedes; que es educar para la vida, en el sentido propio de educar, educar es conducir a alguien desde dentro hacia afuera, es sacar lo mejor de cada uno, eso es educar. Todas las intervenciones que se han producido aquí, en el fondo están reflejando lo que es la vida, que no es sencilla, que es compleja y que tiene muchos matices y ese es el encargo que yo hago, educar para la vida y sacar lo mejor de cada uno en todos sus aspectos para para salir preparados a lo que les toque. Este es el mensaje que me llevo en la mochila”.

José María del Corral, presidente del Movimiento Internacional Educativo Scholas Occurrentes, para concretar la mesa de diálogo, señaló los 5 compromisos surgidos de esta mesa de diálogo como semilla del Pacto Global Educativo, por un lado solicitó a la representante del Ministerio de Educación que tome nota para educar en competencias blandas y en la participación ciudadana y democrática, a los representantes de la Consejería de Educación y de Juventud de la Comunidad de Madrid que pueda institucionalizar las medidas planteadas por los jóvenes en cuanto al sistema educativo como para salud emocional y la prevención del acoso escolar, otro de los temas planteados. El Banco Santander, que colabora con el Programa Scholas Ciudadanía se ofreció en su compromiso de ofrecer un curso a un grupo de jóvenes sobre cultura financiera, el compromiso de los medios de comunicación de dar voz a los jóvenes y el compromiso incondicional de los padres y educadores para educar para la vida.

Vídeo









Al finalizar se anunció la puesta en marcha del Ideatón de Derechos Humanos: SCHOLAS CIUDADANÍA, en colaboración con la Fundación La Caixa, un programa virtual para jóvenes (de entre 16 y 25 años) de diferentes comunidades de España que les ayudará a desarrollar soluciones para problemas sociales relacionados con los derechos humanos (educación, seguridad, migración, discriminación, participación ciudadana, anticorrupción, entre otros). Contará un fondo semilla para costear las acciones seleccionadas. Se trata de un programa premiado que tiene un historial de éxito probado y que se organizará en una iniciativa virtual y más escalable.