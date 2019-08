Martina D'Antiochia, la joven promesa que ha revolucionado el panorama musical con tan solo 14 años

MADRID, 30 (CHANCE)

Martina, una de las jóvenes promesas en España, comenzó a la edad de 10 años un divertido e ilusionante proyecto en Youtube: 'La diversión de Martina'. A raíz de ahí se ha convertido en una de las youtubers adolescentes más populares de España tras conseguir más de 800 millones de visualizaciones en su canal principal y casi cuatro millones de seguidores. Después de haber publicado cinco libros: Un desastre de cumpleaños, Aventuras en Londres, La puerta Mágica, Fin de curso en el paraíso y Misterio en el internado, y de ser la protagonista de la película de Santiago Segura, Padre no hay más que uno, se ha atrevido a lanzarse de lleno al mundo de la música.

Ya ha salido a la luz el nuevo y primer disco de Martina D*Antiochia, Emociones, en el que ha puesto todo su empeño y sacrificio para llegar a todos los seguidores que tiene desde que empezó en las redes sociales. Desde hace un tiempo, pudimos escuchar el single, Like, que cuenta ya casi con 22 millones de reproducciones.

"La verdad es que me hace mucha ilusión, la verdad que cualquier fan que venga me hace ilusión. Lo que más me gusta es que las madres de los niños pequeños que están empezando a leer me digan que lo han hecho con mis libros" confiesa Martina D*Antiochia. Nunca se esperaba tener esta repercusión social porque empezó en el mundo de Youtube como un hobby y ahora, asegura que lo sigue siendo pero de diferente manera porque ya existe una responsabilidad: "Ya es obligación, coger la rutina pero a mí me sigue gustando".

En cuanto a la grabación de la película Padre no hay más que uno de Santiago Segura, confiesa que: "Ha sido la experiencia de mi vida, siempre había querido ser actriz. Cuando le llegó el e-mail a mis padres, yo me acuerdo de verles tan emocionados que pensé que era una broma. No me lo podía creer". Además, ha querido compartir con nosotros cómo ha sido poder estar al lado de un grande como es el director de cine Santiago Segura: "Es una persona súper simpática, me cae genial, te ayuda en todo lo que puede, me ha encantado trabajar con él y estaría encantada de volver a trabajar con él".

"Me gustaría seguir siendo escritora, es mi pasión y no me gustaría dejarlo" confiesa en cuanto a qué le gustaría hacer ahora que prácticamente, a pesar de su corta edad, ha tocado todos los palos (interpretación, youtuber, escritora, y ahora cantante). En cuanto a cómo surge la idea de hacer un disco propio, Martina explica que: "Fue como lo de los libros, lo intenté, me gustó y ahí estamos" y asegura que ha: "Disfrutado con cada canción, decidí ponerle al disco 'Emociones' porque cada canción refleja una, las he hecho con todo mi amor".

Martina D*Antiochia no duda en responder a la pregunta de si le gustaría hacer alguna colaboración con artistas del momento, de hecho muestra su interés y alegría al mencionarle a Rosalía: "Obviamente, eso sería para mí como una emoción. Eso es como muy lejano. Rosalía me encantaría, me vuelvo loca".

Lo cierto es que Martina tiene 14 años y se ha sumergido en un mundo de famoseo en el que una niña de su edad no estaría nunca. A pesar de haber vivido cosas que ninguna de sus amigas ha podido experimentar, sabe perfectamente el trabajo que le ha costado conseguir el éxito que ha cosechado: "Los estudios son los primero, porque si yo dejo los estudios, también dejo el canal porque mis padres me matan". Aún así, es consciente de que la vida que lleva es totalmente distinta que la que tiene la los adolescentes de su edad: "Yo no soy una persona que tenga una vida normal, yo a veces no puedo dedicarme a mis amigos porque tengo que sacrificarme, a lo mejor tengo que escribir un libro o ponerme a grabar un vídeo para Youtube".

A pesar de su entusiasmo por todos los logros que ha ido cosechando en estos últimos cuatro años de su vida, Martina es una niña que tiene los pies en la tierra y sabe perfectamente que lo que tiene que hacer ahora es seguir trabajando para mantener lo que tanto esfuerzo le ha costado: "La verdad es que es una sensación rara, a veces no lo pienso porque estoy muy metida en todo lo que hago. Si que es verdad que cuando reflexiono digo: 'lo que he conseguido no es normal, ahora tengo que mantenerlo, que todo lo que he conseguido no se vaya'. Al final han sido como cuatro años de sudor y lágrimas".