Marta Sánchez habla por primera vez de su hija Paula desde que cumplió la mayoría de edad

MADRID, 17 (CHANCE)

Paula, hija de Marta Sánchez y el publicista Jesús Cabanas, cumplió el pasado 1 de agosto 18 años. Una edad en la que muchos de los hijos de nuestros famosos deciden darse a conocer a nivel mediático y conceder exclusivas tanto en televisión como en prensa escrita, convirtiéndose en personajes con nombre propio que, al margen de sus famosos papás, explotan su fama aprovechando el momento. Alejandra Rubio, Gloria Camila Ortega, Rocío Flores o Isa Pantoja son buenos ejemplos de ello pero, por el momento, parece que Paula no tiene ningún tipo de intención de seguir sus pasos y tras alcanzar la mayoría de edad continúa con su vida completamente al margen del foco mediático

Muy orgullosa, Marta ha hablado por primera vez desde que su hija cumplió 18 años. "Está mayorcísima y muy guapa la verdad, pero todavía no ha volado. Sigue conmigo en el nido todavía", asegura, aunque no duda en afirmar que "confío mucho en ella". "Es muy prudente y consciente de que tiene que tener cuidado, es una niña muy seria en sus cosas y se cuida", confiesa.

Teniendo como madre a una de las artistas más grandes de nuestro país es inevitable preguntarle a Marta si cree que el futuro de Paula pasa por subirse a un escenario: "No, no creo que se dedique a esto". "Ella no sabe todavía que va a hacer. Dice que no se quiere agobiar, que lo quiere pensar bien y que no la agobiemos", apunta.

Muy feliz con Federico León, la diva del pop desvela que una boda no entra en sus planes. "A la tercera va la vencida, pero sin boda mejor", asegura, adelantando alguno de sus proyectos para los próximos meses: "Tengo algunas fechas, no sé si vamos a México o hay que esperar un poco, hay problemas con los terremotos y vamos a ver si lo posponemos un poco pero también estoy haciendo mis canciones nuevas, grabando en estudio y muy feliz porque estoy muy contenta con ellas. Me han salido cosas bonitas, deseando sacarlo cuanto antes pero nunca se sabe".