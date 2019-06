Marta Roca tranquiliza a Chelo García Cortés y le jura amor eterno

MADRID, 28 (CHANCE)

No solamente se ha estado hablando del estado de salud de Colate ya que mucho se ha hablado esta semana también de Marta Roca. Desde que el domingo pasado Jordi González avisara a Chelo García Cortés de que no es que a su mujer no se le haya dado la oportunidad de viajar hasta Honduras sino que, ella ha rechazado la oferta, se ha comentado de manera muy crítica la actitud de la mujer de la concursante. Lo cierto es que la concursante ha pasado una semana bastante mala desde que el presentador le advirtió de lo que había ocurrido, no paró de darle vueltas a la cabeza pensando en que algo había pasado en España y que por eso no tenía visita de un familiar.

Lo cierto es que Marta Roca se caracteriza por una tranquilidad que muchos quisieran tener. Durante la gala de este jueves por la noche, se produzco la llamada desde plató de Marta a Chelo, una llamada muy esperada por la concursante que sin duda, acabó siendo uno de los momentazos de la noche.

En la conversación que la pareja mantuvo se pudo ver el amor infinito que ambas se tienen pero también el cariño y el respeto con el que se tratan. Marta Roca dijo algunas frases demoledoras que zanjan los rumores que, desde que Chelo García Cortés emprendiera su aventura a Honduras, se han estado diciendo en España: "Estoy muy orgullosa de verte luchando cada día ahí. Estoy muy contenta de verte así. Eres muy valiente y te quiero muchísimo. Está todo bien en casa, está la familia conmigo, todo está bien, pero estos días he preferido quedarme aquí para estar con ellos. Ten en cuenta que todos están aquí".

Sin embargo, lo que más nos llamó la atención es la confesión pública que hizo Chelo García Cortés durante su llamada y es que parece que el tiempo en Honduras le ha permitido recapacitar sobre la relación que llevaba con Marta: "Han vuelto en mí unos deseos que a veces se quedan dormidos por estrés o rutina. No sé el tiempo de vida que me queda a tu lado pero voy a hacer todo lo posible porque seamos felices. Porque lo importante somos tú y yo, Marta. Solo tú y yo".

De esta manera, Chelo García Cortés se ha quedado ya tranquila sobre la situación familiar que tenía en España y vuelve a estar renovada de energía y de cariño para seguir las pocas semanas de concurso que quedan. Estamos ansiosos de que se produzca la unión entre todos los concursantes pero sobre todo para ver la reacción que tenga Isabel Pantoja al reencontrarse con su amiga del alma, a la que ha echado muchísimo de menos cada vez que ha tenido un enfrentamiento con algún compañero.