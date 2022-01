Marta Riesco, sus primeras imágenes tras confirmarse la historia de amor con Antonio David Flores

MADRID, 12 (CHANCE)

Una vez más en el punto de mira tras la publicación de que está viviendo en Madrid junto a Antonio David Flores, Marta Riesco prefiere seguir manteniendose en un segundo plano mediático esquivando el tsunami informativo que rodea a su nueva pareja.Si bien los rumores de infidelidad de Antonio David Flores con la joven reportera de televisión no han dejado e sucederse, no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha confirmado su relación dejándose ver en plena calle sin esconderse. Aunque la relación entre el ex Guardia Civil y Olga Moreno sigue siendo buena a pesar de la separación, Antonio David ya habría comenzado una nueva etapa en su vida al lado de la joven repotera amiga de su hija Rocío Flores.En esta ocasión hemos visto a la joven cumpliendo con sus compromisos profesionales con Telecinco donde sigue trabajando a pesar de todo lo que se ha hablado sobre su vida privada. Haciendo oídos sordos a las preguntas de sus compañaeros que le esperaban a la salida del trabajo, Marta prefiere mantenerse al margen de este nuevo revuelo que le salpica.